Nella serata di ieri, mercoledì, intorno alle 22.30, i vigili del fuoco sono intervenuti per in incendio che ha interessato un appartamento al quinto piano di un condominio in stato di abbandono in via Gancia. L’incendio ha coinvolto un materasso e alcuni suppellettili. Le operazioni di spegnimento si sono concluse dopo circa un ora e mezza con lo spegnimento del materiale interessato dall’incendio e la successiva bonifica. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri ed il personale del 118.