I vigili del fuoco del comando di Asti sono intervenuti durante la notte a Valfenera per l’incendio del tetto di una casa di due piani nel centrodel paese. Sul posto la squadra della centrale e quella dei volontari di Villanova. Per le operazioni di soccorso in piena sicurezza è stata utilizzata anche la piattaforma tridimensionale. L’intervento è terminato intorno alle 4. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.