Incidente nel pomeriggio di oggi Dusino Sam Michele. Una Ford Fusione si è scontrata frontalmente con un’altra auto. Da una prima ricostruzione della dinamica, fatta dai carabinieri di Baldichieri, sembra che l’auto per cause ancora in corso di accertamento abbia invaso la corsia opposto scontrandosi con una Panda. Purtroppo per il conducente della seconda utilitaria non c’è stato nulla da fare. Il giovane classe 1983 è morto nonostante l’arrivo dei soccorritori. Sul posto oltre ai carabinieri di Baldichieri anche i colleghi del Nor della compagnia di di Villanova