I poliziotti delle Volanti, nel corso di un attività di controllo del territorio hanno arrestato una persona destinataria di un mandato internazionale di cattura. L’uomo di nazionalità bulgara era ricercato per gravi reati contro il patrimonio commessi nel suo Paese di origine.

Durante un controllo di routine nel centro della città, domenica le Volanti hanno notato un comportamento sospetto da parte dell’individuo e hanno deciso di verificarne l’identità; dopo un controllo approfondito è emerso che su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale. L’uomo è stato dunque fermato e condotto in questura, dove, al termine della redazione degli atti, è stato tradotto in carcere, in attesa delle procedure per l’estradizione.

“Questo intervento sottolinea l’importanza del controllo del territorio nonché della collaborazione internazionale tra le forze dell’ordine al fine di garantire sia la sicurezza pubblica sia il contrasto alla criminalità transfrontaliera”, spiegano dalla questura.