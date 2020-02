Aveva 67 anni Paolo Zuccaro, vigile urbano in pensione morto oggi pomeriggio in frazione Repergo di Isola d’Asti travolto da un mezzo agricolo utilizzato per lavorare la terra.

Dall’UGL arriva un messaggio di condoglianze alla famiglia e l’appello: serve maggiore formazione per i lavoratori.

“L’Ugl è vicina alla famiglia del 67enne che ha perso la vita sul posto di lavoro in provincia di Asti, un’ennesima tragedia che si sarebbe potuta evitare. Occorrono più formazione per i lavoratori e una maggiore cultura della sicurezza, laddove il rischio di infortuni è elevato. In tal senso, l’UGL è in tour con ‘Lavorare per Vivere’ volto a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul triste fenomeno delle morti bianche. Dobbiamo dire basta a queste stragi silenziose” dichiara Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL.