Il Tenente Colonnello Fabrizio Notaro – dopo quattro assai intensi anni di comando, lascia oggi l’incarico diComandante del Nucleo p.e.f. delle fiamme gialle astigiane, passando le “consegne” al Magg. Raffaele Del Vecchio.

Destinato a breve ad assumere il comando di altro Reparto del Corpo in Calabria, Notaro nel periodo di servizio ad Asti ha dato il suo apporto al raggiungimento di lusinghieri risultati di servizio, tra i quali talune operazioni a tutela del bilancio pubblico che hanno riscosso vasta eco a livello nazionale (come l’operazione crediti fantasma, con il sequestro di oltre 2,4 miliardi di crediti fiscali da bonus edilizi), a contrasto dellacriminalità economico-finanziaria e all’aggressione e confisca di patrimoni illecitamente accumulati dairesponsabili di gravi reati, anche nel campo degli stupefacenti.

Il Maggiore Raffaele Del Vecchio, 38 anni, di origini pugliesi, nuovo Comandante del Nucleo p.e.f. di Asti, proviene dal Nucleo p.e.f. di Ancona e nel corso della carriera ha già ricoperto incarichi di comando presso la Compagnia di Civitanova Marche e ad Avellino. L’Ufficiale, sposato, con due figlie, ha conseguito la laurea in Scienza della Sicurezza Economico Finanziaria, nonché la laurea e il master in Economia e Finanza presso l’Università di Venezia.

Egli nell’espletamento dei compiti di servizio nel Corpo, ha maturato esperienze investigative in tema di tutela della Spesa pubblica nazionale e repressione delle frodi comunitarie, nonché di contrasto ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

Il Comandante Provinciale, Col. t. ISSMI Antonio G. Garaglio, dopo aver salutato e ringraziato il Tenente Colonnello Fabrizio Notaro per l’eccellente lavoro svolto e la costante fattiva collaborazione fornita in questi anni ad Asti, ha espresso al neo Comandante del Nucleo p.e.f., Maggiore Raffaele Del Vecchio, i migliori auguri di buon lavoro, nel convinto auspicio che saprà presto farsi apprezzare, assicurando in servizio, nell’assolvimento dell’incarico di comando assunto, innanzitutto sempre pronta e proficua collaborazione all’Autorità Giudiziaria e a quella Prefettizia ed il massimo apporto ai fini dell’efficiente ed efficace perseguimento degli obiettivi demandati alla Guardia di Finanza di Asti.