Nella notte è stato eseguito un decreto di fermo nei confronti della giovane che ieri sera al termine di una lite avrebbe ucciso il padre a coltellate.

E’ accaduto intono alle 21 in un appartamento di Nizza Monferrato, in via Valle San Giovanni, dove la ragazza, 19 anni, viveva con la famiglia, madre, padre e fratelli tutti di origine cecena. Dalle prime informazioni pare che la giovane e i genitori fossero impiegati nel mondo della ristorazione, lei come cameriera.

Ancora da chiarire il movente del delitto; pare che al momento del dramma i familiari fossero in casa.

Sul caso indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Alessandria.

La giovane è stata accompagnata in una struttura protetta ove rimarrà in attesa dell’udienza di convalida.