Si sono dati appuntamento in ventimila ad Omegna, sul lago d’Orta, sabato e domenica scorsi tra Alpini e pubblico per festeggiare i cento anni della sezione Cusio-Omegna dell’ANA in occasione del 26^ raduno del 1° Raggruppamento (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Francia). E non potevamo mancare le Penne Nere astigiane. Quasi 500 alpini astigiani (Nella foto di Daniele Piroso l’apertura del corteo degli Alpini astigiani), hanno sfilato per le vie del centro della cittadina bagnata dalle acque del lago d’Orta, dietro al cartello “Urliamo pace”. Ad aprire il corteo degli astigiani questa volta i giovani del Campo scuola, fieri di rappresentare la gioventù alpina ai quali si sono uniti anche alcuni sindaci della provincia astigiani i vice presidenti, il consiglio direttivo sezionale quasi al completo, il nucleo della Protezione Civile, non ostante il gravoso impegno agli alluvionati di Faenza, numerosissimi gagliardetti dei Gruppi, con le loro madrine, tante penne nere e in conclusione il mulo Gigio, e il fedele cagnolino, ormai immancabili mascotte della Sezione.

Il prossimo impegno per la Sezione di Asti dell’ANA sarà a fine ottobre con il Convegno Itinerante della Stampa Alpina, riservato ai direttori e ai giornalisti delle testate giornalistiche delle Sezioni italiane ed estere che si confronteranno sul tema: “Comunicare con i giovani”.