Andava a scuola ad Asti il giovane di 16 ani investito questa mattina a Felizzano da un treno in partenza. Erano le 7.45 quando il ragazzino, di origini nordafricane e che sembra fosse ospite di una comunità per minore, pare abbia attraversato i binari invece di usare il sottopassaggio. Una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti che sono intervenuti dando via alle indagini. Tanti i disagi sulla linea Torino-Genova con treni soppressi e ritardi.

La circolazione è tornata regolare verso le 10.30 dopo gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria come hanno fatto sapere dalle ferrovie di Stato.