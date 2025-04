I carabinieri hanno identificato i due rapinatori che il 27 marzo hanno tentato di compiere un “colpo” al Penny Market di San Damiano.

I due, volti coperti da cappucci e felpe, all’orario di chiusura hanno cercato di compiere la rapina. Uno, fingendosi cliente, ha tastato la situazione, e valutata la fattibilità dell’azione ha fatto un cenno al complice che lo attendeva all’esterno. Quest’ultimo, il secondo uomo, è entrato in azione armato di un macete dirigendosi alle casse e intimando al cassiere di consegnare il denaro. Il dipendente del Panny ha però reagito, urlando, e attirando l’attenzione dei colleghi. Giusto il tempo per fare attivare l’allarme antirapina che ha messo in fuga i malviventi.

I carabinieri, subito alleratti, hanno preso in visione i filmati delle telecamere interne e cittadine, riuscendo a ricostruire i movimenti dei rapinatori che in un frame sono stati ripresi in volto. Un dettaglio che ha permesso ai carabinieri di identificarli e di denunciarli alla procura. E’ stata così emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La notifica del provvedimento è avvenuta nel carcere di Imperia dove i due si trovavano già detenuti per un altro reato.