E’ durata 36 ore l’angoscia per la scomparsa di Cristina Agù, la giovane che si era allontanata martedì dalla sua casa di Piovà Massaia. Ieri sera, la ragazza, 24 anni, è stata ritrovata.

Cristina era stata vista per l’ultima volta alle 8.40 di martedì a Gallareto, dove era salita su un autobus diretto ad Asti.

Erano stato i familiari stessi a lanciare numerosi appelli in rete, gli stessi che ieri sera hanno dato l’annuncio tanto atteso: Cristina è stata ritrovata e sta bene.