Grande cordoglio a San Damiano per la scomparsa del giovane Edoardo Gea, 25 anni, vittima di un incidente motociclistico. Il ragazzo, social manager molto conosciuto nella zona, giovedì è rimasto vittima di un incidente in frazione Canove di Govone. Il giovane in sella alla sua Bmw, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, che è finito contro un palo al margine della strada. Inutili, purtroppo i soccorsi.

I funerali si terranno lunedì alle 16 nella parrocchia di San Vicenzo a San Damiano dove domani alle 20.30 verrà recitato il rosario.