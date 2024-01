I vigli del fuoco questa mattina sono intervenuto in regione Reale, a Montechiaro per un frontale. Due le auto coinvolte. I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre i conducenti rimasto incastrato nell’abitacolo affidandoli poi alle cure del 118. Sul posto è atterrato anche l’elisoccorso che ha preso in carico una ragazza rimasta ferita. Inevitabilmente il traffico ha subito grossi rallentamenti. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri.