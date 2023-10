All’esito di indagini di polizia giudiziaria, economico finanziaria, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Asti, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, in queste ore stanno dando esecuzione ad un provvedimento cautelare, emesso dal GIP presso il Tribunale, che ha disposto il sequestro preventivo per 14.594.643,35 di euro nei confronti dell’amministratore unico di una società per azioni, operante nel settore della lavorazione delle carni, colpito nel contempo dalla misura degli arresti domiciliari, insieme al rappresentante legale di un’altra società, mentre un terzo indagato è soggetto all’obbligo di dimora. Oltre ai reati tributari di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e di concorso in illecita somministrazione di manodopera, è stata ravvisata anche la fattispecie di cui all’art. 2621 cc (false comunicazioni sociali). Effettuate diverse perquisizioni nel territorio delle province di Asti e Cuneo.

Maggiori informazioni verranno rese note questa mattina alle 11 nel corso di una conferenza stampa.