Nei giorni scorsi il questore della Provincia di Asti Marina Di Donato ha emesso la misura di prevenzione dell’avviso Orale aggravato da prescrizioni nei confronti di tre persone residenti in Acittà, pluripregiudicate e condannate per reati contro il patrimonio e altro.

I tre erano stati fermati e controllati da personale della Sottosezione della Polizia Stradale di Alessandria Ovest nell’area di servizio dell’autostrada A21 di Crocetta Sud nella serata del 29 marzo scorso, in quanto stavano viaggiando a bordo di un’autovettura sulla quale era stata caricata in maniera irregolare una scala telescopica e avevano destato sospetto negli operanti in relazione a numerosi furti perpetrati ai danni di autotrasportatori nella zona.

Una volta sottoposti a perquisizione, infatti, all’interno dell’abitacolo venivano rinvenuti innumerevoli attrezzi ed altro materiale idoneo al compimento di furti, guanti ed una radio ricetrasmittente ed erano pertanto segnalati alla procura della Repubblica di Alessandria per porto ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

In considerazione di ciò, il Questore ha emesso la misura dell’Avviso Orale, gravato dal divieto imposto ai tre di possedere apparati ricetrasmittenti, armi giocattolo, autovetture e mezzi di trasporto modificati al fine di sottrarsi ai controlli e giubbotti antiproiettile.