Dopo l’ampio consenso riscosso nelle precedenti edizioni, tenuto conto delle numerose richieste di intervento, per l’anno 2023 è stato riprogrammata in presenza la campagna educativa itinerante “Una vita da social”, volta alla sensibilizzazione e prevenzione sui rischi connessi all’utilizzazione della rete Internet.

L’iniziativa, quest’anno, sarà integrata da momenti formativi che gli operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni realizzeranno insieme a personale del Servizio Polizia Stradale sul tema educativo “in Strada come in Rete”.

Gli incontri tematici saranno rivolti agli studenti e agli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio nazionale, nonché ai genitori degli alunni e la campagna educativa, alla sua X^ edizione, è stata coofinanziata dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Ancora una volta la Polizia di Stato scende in campo al fianco della scuola per un solo grande obiettivo: fare in modo che il dilagante fenomeno del cyberbullismo e di tutte le varie forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto delle tecnologie, non faccia più vittime.

L’obiettivo dell’iniziativa, infatti, è quello di prevenire episodi di violenza, vessazione, diffamazione, molestie online, attraverso un’opera di responsabilizzazione in merito all’uso della “parola”. Gli studenti attraverso il diario di bordo https://www.facebook.com/unavitadasocial / potranno lanciare il loro messaggio positivo contro il cyberbullismo.

Da un capo all’altro dell’Italia, attraversando lo stivale con un truck allestito con un’aula didattica multimediale, gli operatori della Polizia per la Sicurezza Cibernetica incontreranno studenti, genitori e insegnanti sui temi della sicurezza online con un linguaggio semplice ma esplicito adatto a tutte le fasce di età.

L’appuntamento delle tappa ad Asti è per le 8.30 di giovedì 2 marzo 2023, in piazza Libertà: gli studenti di una classe per ciascuna delle 5 scuole medie di Asti saranno i protagonisti di una mattinata dedicata alle “Generazioni Connesse”

Nell’occasione alle 10.30 il Questore di Asti Sebastiano Salvo, insieme ai vertici del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Torino, incontrerà la Dirigente l’Ufficio Scolastico Territoriale Laura Bergonzi per illustrare l’iniziativa e per una visita al truck.