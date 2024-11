Si terranno venerdì, alle 10.15, nella parrocchia del Don Bosco i funerali di Alberto “Albertino” Cerrato, l’uomo di 88 anni, vittima di un investimento avvenuto nel quartiere Praia nel tardo pomeriggio di lunedì.

L’uomo molto conosciuto in città, ex maestro elementare, insegnante di ginnastica, gran podista e scalatore provetto e, in passato, vicepresidente del Cai di Asti, è stato investito in via Pavese, davanti al piazzale dove si svolge il mercatino rionale. Vedovo da qualche anno, lascia la figlia Chiara, docente e consigliera di Parità regionale, nonché collaboratrice di Gazzetta d’Asti, la nipote Martina e il genero Alberto.

Il rosario sarà celebrato giovedì 28 novembre alle 19 nella stessa chiesa.

Il giorno dopo, venerdì, i funerali, con partenza dall’ospedale Massaia, e poi la cremazione al tempio del cimitero urbano.

La famiglia non ha chiesto fiori ma donazioni all’associazione Dono del Volo (Iban: IT45I106085103000000000686.

Alla famiglia vanno le condoglianze della redazione tutta del nostro giornale.