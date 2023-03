Mercoledì il Procuratore Capo di Alessandria, Consigliere Dottor Enrico Cieri, ha incontrato i Carabinieri della Compagnia di Canelli. Ad accoglierlo presso la caserma sede di quel Comando erano presenti il Comandante Provinciale, Tenente Colonnello Paolo Lando ed il Comandante di Compagnia Tenente Lorenzo Conti.

L’incontro, fortemente voluto dal Procuratore e dal Comandante Provinciale, ha rappresentato un prezioso momento di aggiornamento ed approfondimento professionale per il personale della sede ed i Comandanti di tutte le nove Stazioni della Compagnia sulle recenti novelle legislative introdotte dalla “Riforma Cartabria” nonché sul processo digitale ed ha rappresentato anche una validissima occasione di confronto tra Procuratore e gli Ufficiali di PG allo scopo di consolidare ulteriormente lo stretta sinergia tra la Procura alessandrina competente per larghe fasce della zona est dell’astigiano ed i reparti dell’Arma quotidianamente impegnati a garantire il rispetto della legge su quei territori.

L’ottima ed attiva partecipazione da parte dei militari ha contribuito a chiarire alcuni aspetti burocratici e procedurali che semplificheranno e snelliranno gli adempimenti previsti dalle recenti riforme il cui fine ultimo, come ha precisato il Cons. Cieri, nella consapevolezza delle enormi difficoltà che si dovranno affrontare, è quello di “accorciare e velocizzare la durata dei processi penali e garantire a tutti i cittadini una giustizia più rapida e più efficace”.

“La capillarità sul territorio, da sempre segno distintivo dell’Arma, attribuisce ai Carabinieri un ruolo fondamentale accanto alla Magistratura in questo ambizioso obiettivo”, ha sottolineato il tenente colonnello Lando, ringraziando il Consigliere Cieri per aver accolto l’invito e per la gradita visita.