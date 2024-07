Canelli presenta la stagione estiva all’insegna della cultura, tra cinema, teatro, sport e tanto divertimento

L’estate di Canelli, ricchissima di eventi, avrà come principali appuntamenti della stagione Non solo Beach 2024, Scene d’Estate – Emozioni Teatrali, Terre da Film Festival

Non solo Beach 2024

Evento organizzato dall’Amministrazione Comunale, quest’anno amplia l’intrattenimento del tradizionale campo in sabbia. Dall’8 luglio al 4 agosto, in Piazza Gancia verrà come sempre allestito il campo da beach, su cui saranno organizzati tornei di beach soccer, beach volley, beach tennis e l’immancabile 24 ore. Quest’anno però la piazza sarà a tutti gli effetti la casa dello sport e del divertimento canellese, con arti marziali, ciclismo, danza e attività per bambini, tra giochi in spiaggia e gli immancabili gonfiabili, per far divertire anche i più piccoli. Il tutto accompagnato da buon cibo e tanta musica. Infatti l’obiettivo non è solo portare lo sport in piazza ma coinvolgere tutta la cittadinanza in un evento che si spalmerà su gran parte della stagione estiva. Un evento di tutti e per tutti, ricco di entusiasmo e spirito estivo e pronto a soddisfare le esigenze di ogni fascia d’età.

Scene d’Estate – Emozioni Teatrali

Rassegna promossa dall’Associazione Culturale Arte&Tecnica e patrocinata dal Comune di Canelli, è un nuovo progetto teatrale che darà a Canelli l’occasione di creare un indotto culturale ed economico per la città. Un format che unisce varie arti e discipline, dalla recitazione alla musica, dalla danza alla letteratura ma anche all’attualità, al giornalismo e alla scienza. In questa architettura mista, dal 17 luglio al 3 settembre, troveranno spazio temi di grande interesse popolare, come il cambiamento climatico affidato all’analisi di esperti scienziati, i grandi misteri italiani raccontati in chiave teatrale, la geopolitica analizzata da giornalisti che la monitorano quotidianamente, la musica pop attraverso la lettura e l’ascolto ragionato di grandi artisti e la scienza declinata da abili divulgatori nella sua dimensione più narrativa. A questo si affiancherà la danza, con la collaborazione preziosa e decisiva della Fondazione Egri-Bianco che gestisce il Teatro Balbo di Canelli, a cui si deve lo spettacolo di apertura della stagione, il 17 luglio, all’anfiteatro naturale della Moncalvina. Vi sarà anche il supporto al laboratorio e allo spettacolo, ideato da Cristian Catto & Co., dedicato al Musical che ha coinvolto anche i ragazzi delle scuole canellesi.

Terre da Film Festival

Patrocinato dal Comune di Canelli, è un festival di cortometraggi e arti performative, che nasce per offrire agli abitanti di Canelli e dintorni un’esperienza di incontri, riflessioni e dialoghi. Sin dal 2021, anno della sua prima edizione, TDFF si propone di stimolare i partecipanti dal punto di vista emotivo e di favorire l’interazione fra le diverse comunità che abitano la zona, attraverso varie modalità di espressione artistica. Il programma, che si svilupperà dal 19 al 21 luglio, quest’anno si amplia per includere, oltre al cinema, anche attività performative e musicali. Il tema è Corpo Sapiens – Racconto dal Corpo, con il corpo protagonista nelle sue differenti sfaccettature e capacità. A valutare le opere ci saranno una giuria critica e una giuria popolare e studentesca. Ogni serata sarà costituita da diversi momenti, ognuno dei quali avrà sempre al centro spettacoli diversi fra loro: rappresentazioni teatrali, live painting, arte, magia, spettacoli di danza e circensi ma anche cantautori e ventriloqui. Inoltre, durante ogni serata, verrà organizzata una cena in piazza con piatti tipici e musiche tradizionali dei diversi gruppi. Vi saranno inoltre banchetti che proporranno prodotti artistici e artigianali e laboratori creativi e ludici rivolti in particolare ai più piccoli.

La neoeletta Sindaca Roberta Giovine ha dichiarato “Canelli non è soltanto un centro vitivinicolo, economico e imprenditoriale di prima grandezza del Sud Piemonte ma anche una città che vuole proporsi come polo culturale di riferimento per tutta l’area circostante. Come Sindaca e cittadina canellese non posso che essere felice di una programmazione estiva così composita e variegata, che offre non solo momenti di svago per tutte le età ma anche occasioni di riflessione su tematiche di attualità. Sono convinta che questa stagione per Canelli sia una vera chiave di volta, che le darà prestigio a livello culturale, artistico e sportivo.”.

“I nostri obiettivi” sottolinea Annamaria Tosti, Assessore alla Cultura e allo Sport “rivolti al presente ma anche al futuro, mirano a creare occasioni di aggregazione, collaborazione e condivisione ma anche valorizzazione di tutte le aree cittadine, urbane ed extraurbane.”

PROGRAMMA

Non solo Beach 2024

Dall’8 luglio al 4 agosto 2024: beach, ciclismo, danza, arti marziali, giochi per bambini, street food e special events

Scene d’Estate – Emozioni Teatrali

Danza: Spettacolo di apertura rassegna in collaborazione con Fondazione Egri danza, Lo spazio dell’anima – Anfiteatro la Moncalvina – 17 luglio 2024 ore 20.30

Cambiamento climatico: Andrea Giuliacci (meteorologo e climatologo), Cambia il clima, cambia la vita – anfiteatro la Moncalvina – 27 luglio ore 20.30

Musical: Cristian Catto & Co., Backstage Club – Anfiteatro la Moncalvina – 28 luglio 2024 ore 21.30

Crime: collettivo Teatro Prisma con Barbara Grilli, La cittadina vaticana Emanuela Orlandi – Cortile Enoteca Regionale – 6 agosto 2024 ore 20.30

Nuovi linguaggi: Federico Sacchi, Watch without prejudice vol. 1 (Storytelling tributo a George Michael) – Cortile Enoteca Regionale – 27 agosto 2024 ore 20.30

Geopolitica: Francesco Costa (giornalista), Frontiera (Elezioni USA, Biden vs Trump?) – Teatro Balbo – 30 agosto 2024 ore 20.30

Scienza: Gabriella Greison (fisica, giornalista e attrice), Leona Woods, la fisica più giovane ad aver preso parte al Progetto Manhattan – Cortile Enoteca Regionale – 3 settembre 2024 ore 20.30

Per info, prenotazioni e biglietti visitare il sito appuntamentoweb.it scrivendo Scene d’Estate 2024 Emozioni Teatrali.

Terre da Film Festival

19-20-21 luglio 2024 – Piazza Cavour (proiezioni) e Piazza Amedeo d’Aosta (arti performative e musica)