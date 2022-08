Sabato 27 agosto alle ore 17.30, nella ex chiesa della Confraternita dei Battuti Bianchi di Castagnole delle Lanze sarà inaugurata la mostra “Un arcobaleno di Pace, colori mediterranei dalla Sicilia al Piemonte” del raffinato ceramista e pittore Bartolomeo Bono. L’esposizione comprende quattordici opere che rappresentano una sintesi delle opere dell’artista degli ultimi anni; i lavori esprimono una profonda partecipazione emotiva a tematiche come la guerra, la spiritualità e la rinascita ma anche una vitale creatività nell’interpretazione di paesaggi, composizioni di strumenti di lavoro e musicali, pesci, uccelli, campi di grano, fuochi e il mare: tutte sono accomunate dal rimando concettuale al Mediterraneo, portando lo spettatore agli splendidi paesaggi della Sicilia. La mostra, curata da Claudio Mogliotti, nasce da un progetto di Tavola di Migliandolo Ets in collaborazione con il Comune di Castagnole delle Lanze. L’esposizione artistica sarà visitabile fino al 20 settembre.