Prosegue in musica “Nodo Piano”, la stagione teatrale realizzata da Spazio Kor di Asti con la direzione artistica di Chiara Bersani e Giulia Traversi.

Sabato 15 aprile alle 21 va in scena “Undici”, concerto di Vertical Horizon, progetto che nasce dalla collaborazione tra Andrea Agostini e Lemmo.

Sinfonia senza orchestra, canzoni senza voce, jazz senza note, l’oceano di rumore bianco che ci circonda: un concerto per macchine, strumenti e suoni elettronici che chiacchierano di opposizioni, complessità, contraddizioni, del principio del terzo escluso (o invece era incluso?) e di nodi di un universo monadico e relazionale.

Andrea Agostini ha studiato composizione e musica elettronica a Bologna, sua città natale, perfezionandosi in seguito in Italia e Francia. Tra il 2008 e il 2010 ha seguito il corso biennale in composizione e informatica musicale all’IRCAM di Parigi. Ha composto numerose opere di musica strumentale, elettroacustica e mista, che appaiono regolarmente nei principali festival internazionali. La sua curiosità per la totalità dei linguaggi musicali l’ha portato a lavorare nei domini del rock e dell’improvvisazione, e a studiare tradizioni musicali non occidentali. Affianca alla produzione artistica un’attività di ricercatore e insegnante nell’ambito dell’informatica musicale: è docente di musica elettronica al Conservatorio di Torino e alla Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano, ha tenuto lezioni e conferenze nelle più importanti istituzioni europee e nordamericane e sviluppa la libreria software bach: automated composer’s helper in collaborazione con Daniele Ghisi. È membro fondatore del collettivo di compositori

u\thing, sul cui blog scrive di nuova musica.

Lemmo è una compositrice e sound researcher nel campo della musica elettronica e sperimentale, laureata in Musica elettronica presso la Scuola Civica Claudio Abbado di Milano. Il suo lavoro esplora le possibilità della composizione algoritmica in relazione e dialogo con lo spazio acustico e come pratica di ascolto, sia in ambito della ricerca sonora che in quello multidisciplinare. Altro punto nodale è una questione rispetto al mezzo elettronico come strumento di osservazione e compenetrazione da una parte di un linguaggio informatico legato alla scrittura algoritmica per la sintesi del suono e l’elaborazione di strutture di dati complessi, e dall’altra parte uno studio sul suono legato al field recording e all’elaborazione del suono registrato. Lavora inoltre come sound designer per le arti performative e visive (tra le sue collaborazioni Chiara Bersani, Teatro Valdoca e Margherita Morgantin) e insegna musica elettronica.

A conclusione dell’evento, è previsto un incontro con gli artisti dello spettacolo e la co-direzione di Chiara Bersani e Giulia Traversi.

Biglietto intero: 10 euro; Ridotto: 8 euro (Kor Card, abbonati Teatro Alfieri, tesserati Biblioteca Giorgio Faletti, under 25, over 60); Ridotto Gruppi (gruppi da 10 persone): 5 euro.

Abbonamento Musica (“Undici” e “Transporter”): 10 euro.

Prevendite su www.webtic.it e in biglietteria presso Spazio Kor lunedì e venerdì con orario 10-12 e martedì-mercoledì-giovedì con orario 15-18.

Per prenotazioni e informazioni: info@spaziokor.it, 3278447473 (whatsapp), online su www.allive.it .

Continua anche la sezione letteraria parallela, curata da Viola Lo Moro, battezzata per l’occasione “Dialoghi tra i nodi”. L’incontro, fissato per sabato 15 aprile alle 18 eccezionalmente a Spazio Kor, vede la preziosa collaborazione della libreria Alberi d’Acqua, con ingresso libero. Il titolo è “Luoghi amati, nodi nella poesia e musica” e saranno protagoniste Laura Pezzino e Viola Lo Moro. Le autrici dialogheranno con Chiara Bersani partendo dai loro testi, “A New York con Patti Smith” di Laura Pezzino e “Luoghi amati” di Vola Lo Moro (entrambi pubblicati da Giulio Perrone editore) per ragionare insieme su ritmo, senso, movimento e musica.

Laura Pezzino, giornalista professionista, romagnola, dopo 15 anni nella redazione di Vanity Fair, dove ha lavorato all’ufficio centrale e come book editor, ora collabora con varie testate e case editrici, organizza incontri culturali, tiene corsi e studia filosofia. Ha pubblicato la geo-biografia A New York con Patti Smith (Giulio Perrone). Vive a Milano.

“Nodo Piano” è la stagione teatrale di Spazio Kor realizzata all’interno della Rete PATRIC con Città di Asti, Teatro degli Acerbi, e Mon Circo, in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo e Lavanderia a Vapore, e con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione CRT e Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e con maggiore sostenitore la Fondazione Compagnia di San Paolo. Il progetto PATRIC ha ricevuto il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “ART~WAVES. Per la creatività, dall’idea alla scena” che guarda al consolidamento dell’identità creativa dei territori attraverso il sostegno alla programmazione nel campo delle performing arts e alla produzione creativa contemporanea, unendo ricerca, produzione, offerta e distribuzione in una logica di ecosistema per rafforzare le vocazioni artistiche del territorio.

Il programma completo della stagione è disponibile su www.spaziokor.it