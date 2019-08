Si è concluso sabato il concorso teatrale Gabriele Accomazzo, ospitato dal festival teatrale “Basta che siate giovani perché io vi ami assai”, organizzato dal comune di Castelnuovo Don Bosco con la collaborazione della Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro, che ha avuto luogo a Castelnuovo Don Bosco, e si concluderà il giorno 30 agosto a Cortazzone.

Il concorso è destinato a giovani attori under 35 selezionati su base nazionale, che sono stati valutati da una giuria di operatori, giornalisti ed esperti del settore composta da: Alessandra Faranda Cordella, Questore della Provincia di Asti – Gianfranco Imerito, Assessore alla Cultura del Comune di Asti – Antonio Rago, Sindaco di Castelnuovo Don Bosco – Alessandra Frabetti, attrice – Carla Forno, responsabile della Fondazione Centro di Studi Alfieriani di Asti – Francesco Scalfari, direttore Polo Universitario di Asti Rita Levi-Montalcini – Valentina Veratrini, attrice, scrittrice – Daniela Placci, attrice, cantante – Rossana Accomazzo, psichiatra – Cesare Accomazzo, Presidente Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro – Maria Cristina Migliari, Vicepresidente Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro – Paola Grattarola, direttrice di Ethica – Emanuela Caracciolo, giornalista, scrittrice – Gianmario Ricchezza, scrittore.

I dieci selezionati hanno proposto sabato scorso nella chiesa di San Bartolomeo di Castelnuovo Don Bosco brevi estratti dalla “Mirra” di Vittorio Alfieri.

A introdurre le esibizioni il regista Marco Viecca, che con Daniela Placci, Valentina Veratrini e Carla Forno ha curato il seminario “Vittorio Alfieri e l’attore”, fondamentale per la formazione dei ragazzi in gara, e l’attore Mario Nosengo.

A vincere l’edizione 2019 la giovane Luna Serra di Torino, che ha ricevuto la borsa di studio di 1.000 euro. Seconda classificata Manuela Vista di Molfetta (BA) alla quale è andato il premio da 500 euro, e terzo classificato Matteo Di Girolamo, di Pescara che ha vinto 300 euro. I premi sono stati offerti da Cesare e Cristina Accomazzo, genitori di Gabriele, il giovane attore scomparso prematuramente al quale è dedicato il concorso.

Il concorso è stato realizzato grazie a: Consiglio Regionale del Piemonte, Città di Asti, Assessorato alla Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Fondazione CRT, Fondazione Asti Musei, Comune di Castelnuovo Don Bosco, Fondazione Giovanni Goria, Cantine Sociali Terre dei Santi di Castelnuovo Don Bosco e San Damiano d’Asti, Parco Commerciale Magnone di Castelnuovo Don Bosco, Albergo bar ristorante La Ciocca di Castelnuovo Don Bosco, Etica SrL di Torino, Itaca SrL di Torino, Mod.en Srl di Torino, Nous SAS di Torino, Pentasoft SrL di Torino.