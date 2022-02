Nuovo avvicendamento alla guida della redazione di Asti de La Stampa. Da martedì il nuovo capo servizio è Laura Secci, che prende il posto di Guido Tiberga, il quale dal 1° febbraio è andato in pensione. Tiberga, caporedattore e responsabile delle pagine locali del quotidiano torinese, aveva preso il timone dell’edizione astigiana a settembre, subentrando a Fulvio Lavina.

Nata e cresciuta in Sardegna, terminato il Liceo Classico Laura Secci ha studiato Filosofia all’Università di Pisa. Dopo la laurea e un master all’Università di Firenze, si è arruolata nell’Esercito. Ha partecipato per lo Stato Maggiore a diverse missioni in Medio Oriente. Quindi si è dedicata al giornalismo, lavorando all’edizione di Aosta e poi a quella di Asti. Vice-capo servizio è stato nominato Roberto Gonella. Dalla Gazzetta d’Asti un augurio di buon lavoro.