Prorogato il termine ultimo per partecipare alla nuova edizione per Scintille, il concorso rivolto a compagnie teatrali professionali under 35 finalizzato alla produzione di uno spettacolo da promuovere sul territorio nazionale.

Il materiale per partecipare potrà essere inviato entro e non oltre il 15 maggio 2025 seguendo le indicazioni presenti su http://scintille.teatromenotti.org, www.astiteatro.it, www.piemontedalvivo.it e sulle pagine Facebook di Teatro Menotti, Festival AstiTeatro e Fondazione Piemonte dal Vivo.

Il concorso, divenuto un appuntamento molto atteso da artisti e operatori teatrali, giunto alla quindicesima edizione, è promosso e realizzato dal Festival AstiTeatro in collaborazione con Tieffe Teatro di Milano e la Fondazione Piemonte dal Vivo. Si svolgerà il 20 e 21 giugno ad Asti, nei cortili dei palazzi storici, all’interno di AstiTeatro 47, e il 21 e 22 giugno a Milano al Teatro Menotti.

Possono partecipare compagnie professionali composte da un massimo di 8 attori, residenti in Italia, i cui membri non abbiano più di 35 anni, con un progetto non ancora realizzato di spettacolo, di drammaturgia contemporanea originale o riscrittura di classici.

Dopo una prima selezione tra le proposte pervenute, saranno individuate otto compagnie che presenteranno un assaggio di 20 minuti del proprio spettacolo ad Asti e Milano. Il progetto vincitore, scelto dal pubblico e da una giuria di operatori teatrali, riceverà un contributo di 8 mila euro e la possibilità di rappresentare lo spettacolo finito nell’edizione 2026 di AstiTeatro e nella stagione 2025/2026 del Teatro Menotti di Milano.

Per ulteriori informazioni info@scintille.teatromenotti.org