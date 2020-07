ScavalcaMontagne è il format, loro sono gli Eternauti, cinque artisti che propongono “Un elisir d’amore”, spettacolo di arie d’opera celebri e grandi classici del teatro di prosa, canzoni di musica leggera e sketch comici, ispirato all’Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti.

Il progetto mescola cultura e cammino, svago e conoscenza per promuovere la Val Bormida, l’area interna o “intima” come preferisce descriverla Otto Bugnano del Comitato Matrice, che cura il FIT Festival Identità Territorio, ovvero il calendario degli eventi culturali di questo territorio tra Piemonte e Liguria.

Dal 28 luglio al 6 agosto dunque gli Eternauti attraverseranno a piedi territori per sostare nelle piazze di nove Comuni, toccando le provincie di Alessandria, Asti, Cuneo e Savona. Macineranno chilometri ad andatura lenta per godersi il paesaggio e condividere bellezze e curiosità sui social. Arriveranno là dove le comunità risiedono: una tappa al giorno, uno spettacolo a sera. Gli attori Daniela d’Aragona, Claudio Pinto Kovacevic e Danilo Ramon Giannini con il soprano Irene Geninatti Chiolero e il tenore Vincenzo Tremante – zaino in spalle carico di lustrini e scarpe da trekking – si metteranno in marcia il 28 luglio, una marcia al tempo stesso fisica, simbolica e social, sperimentando la modalità nomade ed errante del teatro alle sue radici, proponendo un’occasione di riflessione sul valore del patrimonio culturale immateriale e quello materiale e di dialogo con le persone che incontreranno lungo il percorso o li seguiranno nelle dirette social o li ospiterà per un pasto o una notte:

Rivalta Bormida (28/7), Strevi (29/7), Bistagno (30/7), Monastero Bormida (31/7), Ponti (1/8), Cessole (2/8), Bergolo (3/8), Monesiglio (4/8) e Osiglia (6/8).

Gli aspetti organizzativi di tutti gli spettacoli rispetteranno le prescrizioni Covid-Fase2. La promozione avverrà attraverso la piattaforma eventbrite “Un elisir d’amore” – a entrata libera con numero chiuso e prenotazione obbligatoria.

Il Festival Identità Territorio è realizzato grazie alla collaborazione dei comuni di Bergolo (CN), Bistagno (AL), Cassine (AL), Levice (CN), Monastero Bormida (AT), Monesiglio (CN), Osiglia (SV), Rivalta Bormida (AL) con la partecipazione di Strevi (AL), Cessole (AT),Ponti (AL), insieme a Comitato Matrice, Associazione Elisabeth de Rothschild, Italia Nostra Sezione di Alessandria, Associazione Antithesis, Associazione Parco Culturale Alta Langa, Associazione Lunamenodieci, Associazione La Pianca e Alessandria Jazz Club con il sostegno di Regione Piemonte e Fondazione CRC.

Gli aspetti organizzativi di tutti gli spettacoli rispetteranno le prescrizioni Covid-Fase2. La promozione avverrà attraverso la piattaforma eventbrite – a entrata libera con numero chiuso e prenotazione obbligatoria.