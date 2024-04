Domenica 14 aprile a Calosso si terrà un incontro dal titolo “Per le donne e con le donne”.

L’appuntamento è nella sala polifunzionale Don Monticone, in piazza Sant’Angelo alle 17.

Sarà l’occasione per acoltare i racconti dei primi 25 anni di attività del reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell’ospedale Massaia e per ricordare Mariangela Cotto, improvvisamente scomparsa a gennaio.

Il programma prevede il saluto delle autorità del territorio con introduzione di Francesca Dalcielo e Franca Serra, Carlo Milordini in veste di moderatore

Tanti i temi affrontati:

“L’equipe multidisciplinare per la presa in carico dei minori vittima di violenza” a cura di Anna Maria Scarrione , funzionario Asl, che si è occupata della costituzione, nel 2001, dell’Equipe multidisciplinare per la segnalazione e presa in carico dei casi di abuso e maltrattamenti ai danni dei minori, che prese vita quando Mariangela Cotto era assessore ai servizi sociali in Regione Piemonte.

“Pari opportunità – Realtà o miraggio” con Nadia Miletto, attuale Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Asti, per anni è stata ostetrica, sotto la guida del dr. Barbero, ad Asti.

“Progetto Costa d’Avorio”: insieme a Guido Sodano, interverrà anche Isabelle, la mamma del noto calciatore Moise Kean.

“ Un ricordo della zia Mariangela” con la nipote Stefania Cotto.

“ 25 anni di attività in ostetricia e ginecologia all’ospedale di Asti”: intervento del dr. Maggiorino Barbero, calossese Doc, da 25 anni primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia all’ospedale di Asti e successivamente direttore del Dipartimento Materno Infantile, che illustrerà proprio questo lungo periodo di attività.

L’incontro, si concluderà con un aperitivo offerto dalla pro loco di Calosso.

La partecipazione è libera e siete tutti invitati.