7 territori coinvolti – oltre a Villafranca, Maretto, Roatto, Cantarana, Cortandone, San Paolo Solbrito e Baldichieri – che, con le rispettive Pro Loco, rappresentano in pieno l’idea di sinergia territoriale che caratterizza da sempre la storica manifestazione diffusa del Monferrato.

Da venerdì 12 a domenica 14 maggio il borgo del Nord Astigiano torna a ospitare la festa dedicata, per la prima volta inserita nel programma ufficiale di Monferrato On Stage in una sorta di anteprima al calendario che sarà presentato mercoledì 17 maggio alle 17,30 Al FuoriLuogo di Asti.

Il 2023 è il primo anno di collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Villafranca d’Asti, e per la Fondazionemos è motivo di grande prestigio poter annoverare nel cartellone questa nuova partnership. Questa nuova collaborazione permette di integrare l’offerta culturale, di intrattenimento sia musicale che enogastronomico.

MONFERRATO ON STAGE

Il Festival diffuso Monferrato On Stage nasce nel 2016 da un’idea di Cristiano Massaia, all’epoca sindaco di Aramengo, per ragionare su un concetto di sinergia tra le comunità rurali di quelle “aree interne” del territorio del Nord Astigiano. Per aree interne si intendono quei luoghi e quei territori che, a causa di molteplici fattori, hanno subito spopolamento e impoverimento economico tali da bloccare ogni forma di sviluppo. Tra le principali, comuni a tutte, l’azione gravitazionale che i grandi centri urbani che dagli anni Sessanta fino agli anni Ottanta hanno esercitato sulle campagne, generando una migrazione verso le città delle popolazione residenti senza che nessuno, nei fatti, abbia mai più fatto ritorno.

FONDAZIONEMOS

L’attività della Fondazionemos si snoda su due direttrici fondamentali, accomunate dall’obiettivo di creare le condizioni necessarie a far partire lo sviluppo economico sociale e culturale del territorio del Monferrato cercando di diffondere senso di identità e appartenenza delle realtà di riferimento già presenti attraverso politiche aggregative.

MONFERRATO RURAL FOOD

Le Pro Loco dei paesi aderenti alla fondazione MOS si trasformano in una piccola Masterchef sotto la guida di Federico Francesco Ferrero e la preziosa collaborazione di Anna Blasco. All’interno di alcune Pro Loco ci sono infatti cuochi che si sono appassionati a questa esperienza. Non si tratta di cuochi professionisti, ma di persone a cui piace cucinare e farlo insiemediventa più stimolante e divertente. Nasce così per l’edizione 2023, a seguito del successo ottenuto nel 2022 con il progetto dell’Ecomuseo BMA “Sano, Sostenibile e Saporito”, la brigata di MOS “Monferrato Rural Food”. Angela, Anna, Barbara, Daniela, Enrico, Graziella, Laura, Manuela, Maurizio, Patrizia appartengono a 7 Pro Loco di paesi diversi e hanno cominciato a cucinare insieme con l’intento di promuovere i prodottid’eccellenza e i piatti del Monferrato sempre sotto la guida di Federico e Anna. Si sono cimentati a essere una vera e propria Brigata di Cucina, ciascuno ricoprendo i differenti ruoli necessari per realizzare cene gourmet e assecondando i propri talenti. Il primo appuntamento è stato il 16 febbraio nell’ambito della manifestazione M’illumino di meno di RAI Radio 2, con una deliziosa cenetta a lume di candela nelle grotte di tufo della Pro Loco di Montechiaro una cena con un menu ideato da Federico Ferrero tutto all’insegna della sostenibilità.

IL PROGRAMMA DI MAIALE D’AUTORE

Venerdì 12.05 – A CENA CON LA BRIGATA

Cena a prenotazione a cura dellabrigata di MOS – “Monferrato rural Food” presso il cortile del municipio di Villafranca d’Asti. il maiale sarà il protagonista di tre differenti piatti che ne valorizzeranno il sapore e le sue peculiarità. Piatti che richiamano le ricette della tradizione, ma che saranno elaborati e preparati all’ insegna dell’innovazione e della contaminazione tra le culture che vivono i nostri territori. A seguire, un prestigioso intrattenimento musicale in tema Manouche ad opera di Swing Cafè. Beppe Rosso e Beppe Chiolerio, due importanti chitarristi piemontesi si esibiranno in uno spettacolo musicale decisamente elegante e raffinato che trae la sua origine dall’irripetibile esperienza artistica del chitarrista Django Reinhardt, che ne è considerato l’ideatore e il massimo esponente: egli ha reso possibile l’unione tra l’antica tradizione musicale gitana del ceppo dei Manouches e il jazz americano.

Il menù (costo 40 euro, prenotazioni obbligatorie entro martedì 9 maggio ai numeri 3397485028 – 3474424292):

Vermouth Cocchi e stuzzichini

Crepinettes con crema di carote speziate

Crema di patate con ragù bianco, tubetti fritti e fave

Brasato al Barbera e pak choy

Sorbetto di mele, limone e menta

Amaro Bosso

In abbinamento calici di vini premiati al concorso Vininvilla

Sabato 13.05

La serata del sabato sarà dedicata alla cucina con la proposta di piatti della cultura gastronomica piemontese legati alla carne di suino proposti da ognuna delle Pro Loco aderenti alla manifestazione. Villafranca d’Asti, Maretto, Roatto, Cantarana, San Paolo, Cortandone e Comitato Palio Baldichieri. La selezione dei vini sarà a cura dell’associazione Vininvilla.

A seguire, Monferrato On Stage proporrà il concerto di Andrea Braido and The Demons Of Rock, band dalla decisa impronta rock con una formazione come per Symphony Of Rock, creata appositamente da Fondazionemos per “Maiale d’autore” e composta da Andrea Braido, uno dei più virtuosi chitarristi elettrici del panorama internazionale, Luca Martelli, istrionico batterista dei Litfiba e Piero Pelù, Max Gelsi, tra i bassisti più significativi dello scenario musicale italiano, già al fianco di cantanti come Elisa, e alla voce Klara, con il suo timbro rock femminile carismatica e performante. Ad aprire la serata musicale, a partire dalle 20, saranno le band astigiane Mod-all-ways (sax e voce) e i Crossroad (blues italiano). In chiusura di spettacolo, ai piatti sarà la volta di dj Robertino.

Domenica 14.05

La festa di “Maiale d’Autore” prosegue nella giornata di domenica con il convegno “Tra mieli e salumi: abbinamenti inconsueti” a cura dell’Onas, gli stand organizzate dalle Pro Loco, il mercatino e, nel pomeriggio, l’esibizione degli sbandieratori della Torretta.

I PARTNER DI MONFERRATO ON STAGE

L’edizione 2023 di Monferrato on Stage è realizzata in partnership con: Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, Confagricoltura Asti, Ecomuseo BMA-Basso Monferrato Astigiano, Vignaioli Piemontesi, Sfogliatorino Righi, Cocchi Vermouth, Bosso Distillatori dal 1888.

Il festival è realizzato in collaborazione con Regione Piemonte, Monferrato Excellence, Sistema Monferrato, Istituto d’istruzione secondaria “G. Penna” di Asti, Torino-Piemonte World Food Capital, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Visit Piemonte, Piemonte dal Vivo e Attiva mente, BMU Booking and Management e Meta.