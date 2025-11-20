È stata approvata oggi la convenzione tra la Regione Piemonte e la Provincia di Asti per il finanziamento e l’avvio dei lavori di messa in sicurezza del ponte sul Fiume Tanaro, al km 1+100 della SP 27, nel comune di Rocchetta Tanaro. La Regione Piemonte contribuisce all’opera con 1,44 milioni di euro: risorse messe a disposizione anche attraverso l’Accordo per la Coesione del 7 dicembre 2023.

L’intervento ha un valore complessivo di 6,2 milioni di euro, con la quota restante finanziata da risorse ministeriali del Mit e del Mef tramite decreti interministeriali dedicati alla manutenzione straordinaria delle infrastrutture.

Si tratta di un’opera di manutenzione straordinaria necessaria a garantire una viabilità nuovamente sicura per tutti i cittadini e le aziende di Rocchetta Tanaro e dei paesi limitrofi, nel solco della collaborazione istituzionale della Regione per la sicurezza della viabilità provinciale.

L’intervento rientra nelle azioni previste dal Piano regionale dei trasporti, dedicato alla classificazione tecnico-funzionale della rete, alla valutazione del rischio e alla risoluzione delle criticità, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità del servizio offerto attraverso interventi strutturali su ponti, viadotti e gallerie.

Avviato nel 2023, l’iter prevede l’adeguamento del ponte alla normativa vigente, tenendo conto dei carichi e dei flussi attuali. Dal 2018 sull’infrastruttura è attiva una limitazione del traffico che verrà superata grazie ai lavori in corso. L’intervento, già avviato, comprende la completa demolizione dell’attuale impalcato in cemento armato, che verrà sostituito da una struttura mista acciaio–calcestruzzo, più leggera e meno rigida. Ciò consente di ridurre le masse sismiche, alleggerire i carichi su pile e spalle e migliorare in modo significativo il comportamento statico e sismico dell’opera, adeguandola ai nuovi e maggiori carichi richiesti dalla viabilità moderna.

«Siamo consapevoli – hanno dichiarato Marco Gabusi, assessore regionale alle Opere pubbliche, Massimo Fungo, sindaco di Rocchetta Tanaro e Maurizio Rasero, presidente della Provincia di Asti – dei disagi che provocano i lavori, ma anche che siano indispensabili per restituire al territorio un’infrastruttura pienamente funzionale. Il lavoro di squadra, ben coordinato dalla Provincia di Asti ha consentito di gestire un cantiere così importante riducendo al minimo le chiusure».

Grazie all’investimento del Comune di Rocchetta Tanaro, inoltre, si è ampliata e riqualificata una viabilità alternativa lungo il Tanaro che resterà a disposizione del territorio anche una volta terminati i lavori.

FOTO DI REPERTORIO