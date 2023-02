A partire dalla mezzanotte di ieri 13 febbraio 2023 è attivo il livello di allerta arancione del semaforo antismog, con i relativi ulteriori divieti di circolazione in città di tutti i veicoli diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 ed anche Euro 5 per il trasporto di persone, dalle ore 8,30 alle ore 18,30. Le misure a carattere temporaneo si aggiungono alle misure permanenti presenti tutto l’anno. Il semaforo resterà acceso fino a mercoledì 15 febbraio, data di uscita del nuovo bollettino antismog che confermerà o cambierà il livello. La valutazione dell’attivazione del semaforo viene effettuata da Arpa Piemonte.

Le misure previste per la qualità dell’aria in Piemonte sono attualmente in vigore secondo un piano concordato dalle Regioni del bacino padano con il Ministero dell’Ambiente. Sul sito del Comune di Asti è sempre possibile consultare i livelli in vigore, l’area soggetta alle limitazioni, l’Ordinanza e le relative esenzioni.

“E’ necessaria la collaborazione di tutti i cittadini per poter contrastare l’inquinamento da polveri sottili, anche se questo causa purtroppo qualche piccolo disagio va a beneficio della salute collettiva” sottolinea l’assessore Luigi Giacomini.