Proseguono gli appuntamenti legati al progetto culturale “Identità Future”, articolata opera di recupero della memoria storica di Calosso, il meraviglioso borgo adagiato in un panorama di vigne, sul crinale che divide la langa astigiana da quella cuneese.

Giovedì 7 luglio alle 18 il volume “Orizzonti di Bellezza. Calosso: un paese di memorie e di futuro” edito da Rubbettino e scritto a quattro mani dall’antropologo, già rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Piercarlo Grimaldi e dal sociologo dell’ambiente e del territorio, docente presso l’Università del Piemonte Orientale, Enrico Ercole, sarà presentato in via Milliavacca 5 ad Asti nel circolo Acli, all’interno dell’iniziativa “Senza perdere la tenerezza 2”.

Cinque capitoli, 160 pagine, il libro che è stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino a maggio è un’analisi tra storia e sociologia di Calosso e della sua comunità, un autentico inno alla meraviglia di questi luoghi, delle tradizioni, delle persone: la sintesi ideale dell’articolato lavoro svolto in questi anni per “Identità Future”.

Con gli autori saranno presenti Salvatore Leto, già direttore del Teatro Alfieri di Asti e curatore del progetto, e Francesco Scalfari, antropologo, che modererà l’incontro.

A coronamento dell’intero progetto, sabato 9 luglio sarà finalmente inaugurato a Calosso il Museo “Memorie di Futuro”: alle 18.30, nella sala don Monticone di piazza Sant’Alessandro, si ricapitoleranno i passi principali di questa azione. Seguirà l’atteso taglio del nastro del Museo.

Spiega Salvatore Leto, anima del progetto: “Il comitato scientifico di Identità Future (Piercarlo Grimaldi, Enrico Ercole, Giorgio Conte, Giancarlo Ferraris, Adriano Da Re, Mauro Ferro) ha lavorato individuando e intervistando personaggi chiave della comunità: sono state registrate interviste riguardanti i saperi che costituiscono il patrimonio culturale del paese e le traiettorie di futuro che la comunità persegue. Sono state inoltre effettuate rilevazioni di luoghi, archivi, musei, oggetti e immaginario popolare”.

Allestito nell’edificio di culto della comunità Evangelica prospiciente la piazza principale, “Memorie di Futuro” ospiterà il frutto degli studi di questi anni: i filmati realizzati da Andrea Icardi, accompagnati dalle musiche originali composte da Giorgio Conte, illustreranno, di volta in volta, il paese di Calosso, le tradizioni e la cultura vitivinicola che lo caratterizzano, approfondendo ad esempio i temi del vino e della vendemmia, le stagioni della vigna, la fiera del Rapulè, tra gli oggetti della tradizione e i racconti dei calossesi intervistati. Sarà un luogo “dinamico”, sui cui schermi la narrazione filmica si articolerà e si arricchirà col tempo, offrendo al visitatore gli strumenti per leggere e capire le tradizioni e le memorie del passato e individuare le tracce dei percorsi futuri non soltanto di Calosso, ma più in generale dei paesi e dei territori delle colline del Monferrato e delle Langhe.

“Pubblico e privato hanno fatto rete per realizzare questo progetto virtuoso che ci consente di dare nuova linfa a Calosso. Il Museo sarà un nuovo cuore per il nostro borgo, un luogo di memoria e riflessione ma anche di condivisione. Nella volontà dell’Amministrazione in questo luogo ritrovato si svolgeranno eventi e incontri, e potrà diventare un punto di informazioni per il paese. Nel periodo estivo il Museo sarà aperto tutti i fine settimana, grazie alla collaborazione dell’Associazione Produttori di Calosso” è il commento del sindaco di Calosso Pierfrancesco Migliardi.

Il progetto è stato realizzato grazie a: Compagnia di San Paolo – Bando “Luoghi per la Cultura” (Maggiore sostenitore); Otto per Mille della Chiesa Valdese; Fondazione Cassa di Risparmio di Asti; Opera per le Chiese Evangeliche Metodiste in Italia (OPCEMI).

Dopo l’inaugurazione, Cena Panoramica nel Parco del Castello preparata dalla Proloco con vini dell’Associazione Produttori di Calosso e show del Quartetto Effe con la partecipazione di Giorgio Conte. La prenotazione per la cena è obbligatoria e si deve effettuare entro lunedì 4 luglio ai numeri: 3498797639 (Clarina) o 3917252974 (Mauro).