Sabato 8 ottobre, presso il salone del Mercato Campagna Amica Asti, in Corso Alessandria 271, si terrà la riunione dei Vespa Club di Piemonte e Valle d’Aosta iscritti al Vespa Club Italia.

La città di Asti è stata scelta come luogo di convocazione della riunione per la sua centralità nel territorio di riferimento dei Club.

Il ritrovo è previsto alle ore 15.00 e l’inizio dei lavori fissato alle 15.30.

All’ordine del giorno ci saranno l’analisi della stagione 2022 e la programmazione della stagione ventura del 2023 dal punto di vista sportivo e turistico.

Una riunione ufficiale a cui prenderanno parte i consiglieri del Vespa Club Italia.

Saranno presenti i coordinatori del gruppo di lavoro Macro Regione 1 (che per il VCI comprende Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta,) Carlo Bozzetti e Roberto Donati e per il Piemonte e Valle d’Aosta il collaboratore responsabile per lo Sport Paolo Giacomotti e il collaboratore responsabile per il turismo Matteo Mellano.

Un’occasione di incontro per la programmazione delle attività dei club e insieme, grazie alla collaborazione della Coldiretti Asti, un’occasione per gustare a fine lavori, le nostre tipicità, i prodotti del Mercato Contadino Campagna Amica e i vini dell’Enotecamica, tra i quali si annoverano oltre quattrocento etichette di vini locali.