Revigliasco d’Asti si appresta a celebrare il periodo dell’Avvento con la nona edizione della rassegna “Avvento Revigliaschese. Riscoprire il sapore dell’attesa” che ogni anno accompagna la comunità e tutti i visitatori in un cammino di avvicinamento al Natale, intrecciando cultura e spiritualità. Nata nel 2015 grazie all’iniziativa della parrocchia e del Comune di Revigliasco d’Asti, la manifestazione abbraccia diversi linguaggi espressivi, dalla musica al teatro, dal canto alla letteratura, culminando

nella tradizionale Sacra Rappresentazione della Natività, che da 18 anni va in scena la notte della Vigilia.

Promossa con il patrocinio dell’Unione di Comuni “Terre di vini e di Tartufi”, dell’Ufficio Comunicazioni Sociali e del Progetto Culturale della diocesi di Asti, la rassegna propone appuntamenti ad accesso libero, pensati per offrire un’esperienza significativa e aperta a tutti coloro che desiderano approfondire il significato autentico del Natale attraverso momenti di intrattenimento e riflessione. In un’epoca in cui tutto corre veloce, l’Avvento Revigliaschese punta a far riscoprire il valore dell’attesa come tempo da abitare e condividere con gli altri, lontani dalla frenesia che contraddistingue la quotidianità.

L’edizione 2024 prenderà il via domenica 1° dicembre, alle ore 16, quando, nella Sala consiliare del Municipio, Luigi Berzano, sociologo astigiano di fama internazionale, presenterà, dialogando con don Marco Andina, Vicario generale della diocesi di Asti, il suo ultimo libro “Restare cristiani in diaspora”. Sabato 7 dicembre, alle ore 21, nella suggestiva cornice della settecentesca chiesa parrocchiale, dopo sei anni, ritornerà “Il Gelindo” nella versione a veglia di Luciano Nattino, portato in scena dal gruppo folk J’Arliquato di Castiglione d’Asti. Al termine dello spettacolo verrà inaugurata “La via dei presepi”, mostra di presepi all’aperto con percorso ad anello da piazza Vittorio Veneto, visitabile fino al 6 gennaio 2025. Domenica 15 dicembre, alle ore 17, sempre nella chiesa parrocchiale, l’Asti Gospel Choir si esibirà nel tradizionale Concerto di Natale, portando tutta la sua carica di spiritualità ed energia. Sabato 21 dicembre, alle ore 16, il Salone consiliare del Municipio ospiterà, invece, la cerimonia di premiazione della quinta edizione del Concorso letterario nazionale “Raccontami il Natale” con letture dei racconti premiati interpretate da Roberta Allara e Sara Betta e intermezzi canori di Ilaria Marello. Infine, il 24 dicembre, alle ore 22, con partenza da via Bertolotti, lungo la salita che conduce alla chiesa, oltre cento figuranti in costume d’epoca, daranno vita alla Sacra Rappresentazione della Natività che vedrà il centro storico del paese trasformarsi nella Palestina dei Vangeli per far rivivere a tutti i partecipanti il Mistero della nascita di Gesù.

Per maggiori dettagli sul programma e per aggiornamenti, è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo e-mailnatalearevigliascoasti@hotmail.it, seguire la pagina Facebook “SacraRappresentazioneRevigliascoAsti”, o visitare il sito ufficiale www.presepeviventerevigliasco.it.