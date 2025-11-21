In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 2025, il Coordinamento Donne ACLI del Piemonte, organizza un pomeriggio dal titolo: “Donne, lavoro e indipendenza economica: una via contro la violenza di genere” .

L’incontro, a cui sarà presente la coordinatrice piemontese delle donne Acli, Liliana Magliano, vuole essere riflessione e confronto circa l’importante tema del lavoro nella vita delle donne, di cosa significhi per la sicurezza propria e dei propri figli, ma anche di quanto sia importante nella costruzione della propria immagine e della personalità.

Dopo i saluti, ci sarà un primo intervento dal titolo “Indipendentemente da te”, di Liliana Maccario, membro del direttivo dell’associazione di solidarietà Rinascita odv,.

L’intervento presenterà tra l’altro i casi delle donne ospitate presso la Casa delle Rose di Moncalvo e spiegherà gli scopi dell’associazione.

Seguirà la musiconferenza “Pierre e Marie Curie, una coppia brillante” presentata dal Teatro del Trincotto e Museo e associazione MAGMAX di Asti, con Francesca Busa e Massimo Umberto Tomalino.

La musiconferenza vuole evidenziare come la collaborazione tra maschile e femminile, anche nell’ambito lavorativo, sia la giusta strada necessaria per far avanzare i rapporti tra donne e uomini e l’intera società.

L’incontro si terrà presso il Circolo ACLI Foyer delle famiglie, in via Milliavacca 5, Asti.

FOTO DI REPERTORIO