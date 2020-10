In prossimità del weekend di Halloween, si presenta il primo percorso di “ludovisite emozionali” nella città medievale di Asti, grazie alla collaborazione tra Bieffepi eventi ed Erika Occhetto, guida turistica abilitata della provincia di Asti e Piemonte. Le ludovisite sono esperienze dal vivo che consentono di apprezzare un territorio, la sua storia e le curiosità a esso legate tramite un percorso interattivo durante il quale i partecipanti, accolti dalla guida, scoprono le bellezze del luogo e ne rivivono alcune vicende tramite piccoli interventi attoriali ed animati a cura di attori professionisti. L’appuntamento astigiano si snoderà a partire da Piazza Alfieri, al primo imbrunire, per far visita al centro cittadino, con particolare attenzione all’area medievale, dal Palazzo del Podestà al ghetto ebraico, dal Duomo alla Cattedrale gotica. E mentre il “viaggio” prenderà forma, il pubblico sarà chiamato a “giocare” e ad intervenire in alcune scene, che daranno vita al fantasma del Re Umberto II o alla leggendaria origine di una nobile casata piemontese e altre storie e leggende della città di Asti. La partecipazione all’iniziativa prevede l’iscrizione obbligatoria e il pagamento anticipato tramite la compilazione di un form online presente al seguente link: https://www.bieffepi.com/prossimi-eventi/ludovisite/notturne-apparizioni L’iniziativa, adatta a tutti, verrà realizzata solo al raggiungimento di un minimo di 15 partecipanti. Per maggiori informazioni o dettagli: Bieffepi Consulenze – Eventi e Manifestazioni mob. 349 4007604 email: info@bieffepi.com