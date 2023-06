A partire da sabato 1° luglio 2023 saranno in vigore le nuove tariffe per i biglietti di corsa semplice e per gli abbonamenti settimanali e mensili da utilizzare sulle linee extraurbane di Asp Asti-Tigliole e Nizza Monferrato-Mombercelli.

La variazione, che sarà attuata su tutte le linee extraurbane della Regione Piemonte, verrà adottata in seguito ad una Deliberazione Assembleare dell’Agenzia della Mobilità Piemontese.

Per informazioni: tel. 0141 434711 (dal lunedì al sabato: 7.30-19.30) oppure www.asp.asti.it e app AstiSmartBus.