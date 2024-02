Una struttura dalle linee pulite, scandinave, immersa nella natura di Valleandona. Un relais cinque stelle plus, un unicum del nostro territorio che è arricchito dalla cucina dello chef Antonino Cannavacciuolo. E’ Le Cattedrali Relais inaugurato ieri sera alla presenza dello chef patron di Villa Crespi. Figlio di un sogno, poi diventato profgetto, di Livio Negro il Relais Le Cattedrali è un luogo che coniuga alta cucina, arte, cultura e benessere.

Tanta la soddisfazione al taglio del nastro.

“Avevo giurato a me stesso che non avrei mai fatto più progetti con altre persone – ha commentato chef Cannavacciuolo – Poi un amico mi ha presentato Negro. Mi sono detto vado ad Asti un giorno, lo incontro, ma so già che non accetterò alcuna collaborazione. Invece ho incontrato un uomo innamorato del suo progetto e quando una persona è innamorata di un progetto vuol dire che quel progetto può durare nel tempo”.

Progetto che a detta dello chef non si fermerà ad Asti ma si allargherà anche ad altre realtà italiane ed estere.

Il prestigioso relais by Laqua collection è la quinta struttura di questo tipo gestita dalla famiglia Cannavacciuolo, la seconda in Piemonte insieme a Laqua by the Lake di Pettenasco sul Lago d’Orta. All’inaugurazione al fianco dello chef la moglie Cinzia Primatesta, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, gli assessori regionali Fabio Carosso e Marco Gabusi e il sindaco di Asti Maurizio Rasero.

Foto di Roberto Signorini