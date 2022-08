Sono terminati gli interventi di messa in sicurezza, attraverso opere di stabilizzazione, del tratto di strada interessato da movimento franoso al km 0+280 della S.P. 1/C “ASTI – CHIVASSO Direzione per Piea”, nel territorio comunale di Piea.

Lo rende noto il Servizio Progettazione e Direzione Lavori Stradali della Provincia di Asti.

I lavori, per un importo complessivo di 250.000 euro, progettati e diretti dalla Provincia di Asti, sono stati finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Piemonte (L. n. 190 del 23/12/2014 c. 703 – delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016).

I tecnici dell’ente provinciale precisano che gli interventi realizzati al Km. 0+280 della S.P. 1/C, nel tratto di collegamento tra la S.P. 458 e il concentrico (in corrispondenza di una curva), si sono resi necessari dopo che una frana, per un tratto di circa 40 metri, ha interessato una parte della banchina stradale in terra e della sottostante scarpata, situati sul lato di valle, causando un parziale ribaltamento della barriera di contenimento metallica.

Nello specifico, è stata posata una barriera in acciaio Corten (per un migliore inserimento ambientale) sopra un cordolo in cemento armato sottofondato su pali di 9-12-15 metri.

L’intervento è stato completato con l’asfaltatura di tutto il tratto che dalla S.P. 458 conduce in paese, nel ciottolato, per una lunghezza di circa 600 metri.