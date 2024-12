Si è svolta stamane, nella Sala di Rappresentanza del Palazzo del Governo, la cerimonia di consegna delle onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana”, conferite dal Capo dello Stato a nove benemeriti cittadini che si sono distinti per il loro impegno sul territorio astigiano.

Alla presenza delle Autorità religiose, civili e militari del territorio, il Prefetto Claudio Ventrice ha consegnato i Diplomi, accompagnato dai Sindaci di Asti, Antignano, Moncalvo e Nizza Monferrato, Comuni di residenza degli insigniti.

I neo Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana sono: il dott. Giuseppe Amico, Funzionario presso il Comune di Asti nonché direttore della Caritas diocesana astigiana; il sig. Roberto Brusaschetto, Vicepresidente della Sezione di Asti dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo; la dott.ssa Chiara Cerrato, docente di discipline giuridiche ed economiche presso l’Istituto “Artom” di Asti; il dott. Marco Devecchi, docente universitario e Presidente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Asti; il Maresciallo Maggiore dott. Giovanni Di Bari, Comandante della Stazione Carabinieri di Moncalvo; la sig.ra Anna Mordente, Funzionario amministrativo presso la Prefettura di Asti; il Maresciallo Maggiore Nicola Morfino, Comandante della Stazione Carabinieri di Nizza Monferrato; il Dott. Michelino Musso, responsabile dell’Ufficio comunicazioni sociali e del progetto culturale della Diocesi di Asti;

È stata, altresì, insignita dell’Onorificenza di Ufficiale la Dott.ssa Barbara Buffa, Viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Asti.

Ecco a chi sono le onorificenze

Onorificenza di Cavaliere al Dott. Giuseppe AMICO, residente ad Asti.

Il Dott. Amico da oltre trenta anni è dipendente del Comune di Asti, ente presso cui ha svolto molteplici incarichi di rilievo, fino a ricoprire quello attuale, di Responsabile del Servizio Ricerca Finanziamenti.

Particolarmente impegnato nel campo sociale e umanitario, il Dott. Amico da lungo tempo ricopre con grande dedizione, sensibilità e capacità organizzativa, l’incarico di Direttore della Caritas Diocesana di Asti. In questa veste si è occupato di coordinare molteplici progetti ed iniziative, anche a valenza nazionale, in favore delle persone in difficoltà.

Nell’ambito delle numerose attività di carattere solidaristico che ha seguìto, il Dott. Amico si è sempre distinto per l’impegno, da sempre profuso, per la promozione, l’allestimento e lo sviluppo di svariate iniziative sociali e culturali, in particolar modo rivolte alle fasce più deboli della popolazione.

*****

Onorificenza di Cavaliere al Sig. Roberto BRUSASCHETTO, residente ad Antignano (AT).

Il Sig. Roberto Brusaschetto, dal 1979 ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri, svolgendo molteplici incarichi di responsabilità. In particolare, si è distinto per la sua encomiabile ed attiva partecipazione alle operazioni di soccorso in occasione degli eventi alluvionali del novembre 1994, che gli è valsa la concessione del “Nastrino” di merito.

Collocato in quiescenza nel 2012 con il grado di Maresciallo, è rimasto sempre vicino all’Istituzione, ricoprendo dal 2013 la carica di Vicepresidente della Sezione di Asti dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.

L’esperienza professionale maturata lo ha portato a dedicarsi alla scrittura. È, infatti, autore del libro “Potrebbe succedere – il potere di sottomettere”, che racconta storie di donne vittime di abusi e violenze, i cui proventi sono stati interamente devoluti al Centro Antiviolenza L’Orecchio di Venere, che da anni si occupa di sostenere le vittime di violenza, offrendo loro aiuto e varie forme di assistenza.

*****

Onorificenza di Cavaliere alla Dott.ssa Chiara CERRATO, residente ad Asti.

La Dott.ssa Cerrato è docente di discipline giuridiche ed economiche presso l’Istituto “Artom” di Asti.

Molto impegnata nella comunità astigiana, è stata dal 2011 al 2020 Consigliera di parità della provincia di Asti. Successivamente, da ottobre 2020 a gennaio 2023, ha rivestito il ruolo di Vicepresidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Asti, nonché, dal 2011 al gennaio 2023, di componente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Asti.

Ad oggi, è referente di parità presso il Polo Universitario UNI-Astiss “Rita Levi Montalcini” e componente della Commissione Pari Opportunità della Regione Piemonte.

Nell’anno 2019 è stata insignita dal Comune di Asti dell’onorificenza dell’Ordine di San Secondo.

*****

Onorificenza di Cavaliere al Dott. Marco DEVECCHI, residente ad Asti.

Il Dott. Devecchi, già Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Asti, riveste attualmente il ruolo di Presidente del Consiglio di Disciplina dello stesso Ordine.

Nella sua carriera lavorativa ha svolto molteplici incarichi di rilievo, tra i quali il ruolo di Verificatore in campo agrario per il Consiglio di Stato di Roma.

Dal 2017 è Ordinario dell’Accademia di Agricoltura di Torino, organismo di cui è anche Presidente dal 2023.

Docente in ambito universitario, dal 2006 riveste, altresì, l’incarico di Professore Associato presso la Facoltà di Agraria (ora Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari), dell’Università di Torino.

Nel 2022 gli è stata conferita la Menzione d’Onore del Premio Nazionale “Terre, Lavoro e Paesaggio” da parte dell’Istituto Italiano per la salvaguardia del paesaggio culturale vitivinicolo e, nello stesso anno, ha ottenuto la cittadinanza onoraria da parte del Comune di Barge (CN), per il lavoro sul verde svolto in favore della comunità. Il Dott. Devecchi è, inoltre, autore di un centinaio di pubblicazioni a carattere scientifico sulle tematiche del paesaggio agrario, della floricoltura e del giardino storico e contemporaneo.

*****

Onorificenza di Cavaliere al Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri Dott. Giovanni DI BARI, residente a Moncalvo

Il Maresciallo Maggiore Di Bari, dal 1997 presta servizio nell’Arma dei Carabinieri ed è attualmente Comandante della Stazione Carabinieri di Moncalvo.

Nella sua carriera ha ricoperto molti incarichi di responsabilità, tra i quali quello di Comandante del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Salerno e di Comandante della Stazione Carabinieri di Montiglio Monferrato.

L’incondizionata dedizione all’Istituzione gli è valsa, negli anni, l’attribuzione di numerose decorazioni e benemerenze.

*****

Onorificenza di Cavaliere alla Sig.ra Anna MORDENTE, residente ad Asti.

La Sig.ra MORDENTE presta servizio, da oltre trent’anni, presso la Prefettura di Asti con la qualifica di Funzionario Amministrativo.

Nella sua pluriennale esperienza lavorativa ha rivestito numerosi incarichi, ottenendo risultati sempre lusinghieri, fino all’attuale incarico di responsabile e di coordinatore dell’AREA II – Raccordo Enti Locali.

La Sig.ra Mordente – che ha sempre svolto i propri compiti con cortesia e precisione, manifestando in ogni occasione disponibilità e competenza – si è particolarmente distinta per l’impegno profuso nel proprio lavoro, diventando un importante punto di riferimento per gli Enti locali della provincia e contribuendo a rafforzare la positiva immagine dell’Ufficio sul territorio.

Le sue brillanti capacità le hanno fatto guadagnare l’apprezzamento dei colleghi e dei Dirigenti nonché largo credito negli ambienti esterni, ove gode della massima stima e considerazione.

*****

Onorificenza di Cavaliere al Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri Nicola MORFINO, residente a Nizza Monferrato.

Il Maresciallo Maggiore Morfino, che dal 2006 presta servizio nell’Arma dei Carabinieri, riveste attualmente il ruolo di Comandante della Stazione Carabinieri di Nizza Monferrato.

Nella sua carriera lavorativa ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità. In particolare è stato Comandante di squadra presso il III Battaglione Mobile Carabinieri di Milano, nonché Comandante della Stazione Carabinieri di Santo Stefano Belbo (CN).

Per l’elevata preparazione professionale, l’esemplare abnegazione e l’alto senso del dovere dimostrati nel corso di un delicato intervento, il 29 settembre 2019 ha ottenuto un Encomio semplice conferito dal Comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta.

L’impegno profuso nel servizio e la dedizione all’Istituzione gli è valsa, negli anni, l’attribuzione di diverse benemerenze.

*****

Onorificenza di Cavaliere al Dott. Michelino MUSSO, residente ad Asti

Il Dott. Musso, per oltre 35 anni è stato dipendente dell’Azienda di telecomunicazioni Telecom Italia, dove si è distinto nel disimpegno di incarichi direttivi di crescente rilievo.

In quiescenza dal gennaio 2015, attualmente è responsabile dell’Ufficio comunicazioni sociali e del progetto culturale della Diocesi di Asti, dopo aver ricoperto, con grande dedizione e notevole capacità organizzativa, molteplici incarichi di responsabilità nel campo dell’impegno ecclesiale. Tra questi si annoverano quello di Responsabile diocesano del settore giovanile dell’Azione Cattolica, di Presidente diocesano dell’Azione Cattolica, di Presidente dell’Associazione “Centro Culturale San Secondo” e di Consigliere di Amministrazione dell’“Opera Pia Michelerio” e del settimanale “Gazzetta d’Asti”.

Nel campo della promozione sociale, si è distinto per l’impegno, da sempre profuso, per la promozione e lo sviluppo di numerose iniziative culturali, segnatamente rivolte al mondo giovanile.

Degna di particolare apprezzamento l’attività svolta dal Dott. Musso in occasione della visita del Santo Padre, svoltasi ad Asti nei giorni 19 e 20 novembre 2022, allorquando è stato incaricato di coordinare le delicate e complesse iniziative di comunicazione della Diocesi di Asti.

****

Onorificenza di Ufficiale alla Dott.ssa Barbara BUFFA, residente a Torino

Laureata in Giurisprudenza con lode presso l’Università degli Studi di Torino, dopo un periodo di affiancamento nell’impresa familiare è entrata nella carriera prefettizia nel 1994, venendo assegnata alla Prefettura di Torino dove ha ricoperto numerosi incarichi di funzione per oltre vent’anni. Cavaliere della Repubblica dal 2008, la Dott.ssa Buffa è stata promossa Viceprefetto a decorrere dal 2017 e destinata dapprima alla Prefettura di Caltanissetta, ove ha affiancato il Prefetto nella gestione dell’Area dell’Ordine e Sicurezza Pubblica e successivamente alla Prefettura di Asti, dove tutt’ora presta servizio rivestendo l’incarico di Dirigente dell’Area I “Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità territoriale” nonché di Dirigente reggente dell’Area II – “Raccordo e collaborazione con gli enti locali, Consultazioni elettorali e referendarie”.

Funzionario di indiscussa professionalità e di notevole spessore culturale, la Dott.ssa Buffa ha sempre dato prova di ottime capacità direttive ed organizzative, assicurando un significativo contributo per il puntuale adempimento dei numerosi procedimenti amministrativi seguiti dall’Ufficio Territoriale del Governo.

Inoltre, in occasione della visita che il Santo Padre ha effettuato nel novembre 2022 in questa provincia, l’apporto fornito dalla Dott.ssa Buffa si è rivelato particolarmente importante per assicurare che l’evento si svolgesse in una adeguata cornice di sicurezza.

Oltre alle eccellenti qualità professionali dimostrate nell’espletamento dei molteplici incarichi, la Dott.ssa Buffa si è distinta anche per le peculiari doti umane e morali, grazie alle quali la stessa gode della massima stima e considerazione non solo nel contesto lavorativo, ma anche negli ambienti esterni.