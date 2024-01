Atto conclusivo del Bagna Cauda Day 2023, venerdì pomeriggio al cinema Lumiere di Asti, con le premiazioni di alcuni protagonisti dell’evento organizzato dell’associazione Astigiani, andato in scena lo scorso novembre in oltre 150 locali in tutto il Piemonte e non solo.

Dall’elaborazione dei risultati del sondaggio online, cui hanno partecipato oltre 1200 bagnacaudisti esprimendo le loro valutazioni, sono stati selezionati i 20 migliori locali del Bagna Cauda Day 2023.

Durante la premiazione, i rappresentanti di ciascun locale, che hanno ricevuto in omaggio un magnum del Consorzio dell’Asti Docg e una confezione di prodotti del Panatè Mario Fongo di Rocchetta Tanaro, hanno espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento, sottolineando l’interesse ad aderire nuovamente alle prossime edizioni.



Nell’area di Asti e dintorni sono stati premiati Il Cicchetto, lo spazio Eo Arte, Casa Serra, il Circolo Antiche Mura e la pro loco di Revigliasco. Dalle valutazioni rilasciate nel sondaggio online per l’area del Nord Astigiano, Monferrato e dintorni i migliori partecipanti sono risultati la pro loco di Colcavagno, il ristorante Infernot di Serralunga di Crea e l’agriturismo Crealto di Alfiano Natta. Per il Sud Astigiano, Langhe e Roero i riconoscimenti sono stati assegnati all’azienda agricola Armando Piana, all’agriturismo

Lo Sprin di Neviglie, l’Enolocanda del Tufo di Dogliani, la cantina Produttori di Vinchio e Vaglio Serra, con l’agriturismo conviviale Babo di Castagnole Lanze. Tra i locali di Alessandria, Acqui, Gavi, Ovada e un pizzico di Liguria è stato selezionato il ristorante Nuovo Gianduja di Acqui Terme; tra i Torinesi, invece, l’Osteria La cadrega di Moncalieri, il ristorante Jiere Rio Verde di Pralormo e l’agriturismo Teitot di Scalenghe. Tra i ristoranti del Resto del Piemonte hanno ottenuto significative valutazioni Pane amore

poderia di Castelbeltrame, in provincia di Novara e Rolle di Viverone, in provincia di Biella. Per la Valle d’Aosta, infine, è stato premiato il ristorante Da Nando di Aosta.

Oltre a loro hanno ricevuto segnalazioni positive e un numero significativi di consensi anche i locali Il Cavolo a Merenda, Casa del Popolo Santa Libera, Antica Balera di Viatosto, Enoteca Dente, Antico Casale di Asti; l’agriturismo Terra d’Origine di Portacomaro, Tre colline in Langa di Bubbio, Cinque Quinti di Cellamonte, Marconi Bistrot di Alessandria, Il poggio di Gavi, La Lucciola di Maggiora nel Novarese,

Cooperativa la Vittoriosa di Varese e il Corsaro Verde di Montecatini Terme. La seconda parte dell’evento al cinema Lumiere è stata la premiazione del concorso tra i reel pubblicati su Instagram a tema #bagnacaudaday. Sono stati selezionati e proiettati dodici reel, pubblicati anche sul sito www.bagnacaudaday.it, i cui autori hanno ricevuto un magnum di Asti Spumante. Elena Bosco di Castelnuovo Calcea che ha realizzato all’Enoteca Regionale di Acqui Terme il reel con più visualizzazioni, intitolato “Una serata di Agliacea Felicità”, è stata premiata con un anno di internet offerto dal provider Iccom.

La premiazione più attesa di venerdì ha riguardato gli alunni delle scuole partecipanti al concorso Bagna alla Lavagna che con entusiasmo hanno gremito la sala. Le loro ricerche sul tema della Bagna Cauda, con elementi di tradizione e di storia dell’alimentazione, pubblicate sul sito www.bagnacaudaday.it sono risultate nuovamente curiose e interessanti. Per i lavori realizzati sono state premiate 26 classi di nove differenti scuole astigiane cui sono andati buoni acquisto di materiale didattico finanziati da Astigiani e dalla Cartolibreria Marchia.



Scuola dell’Infanzia Giovanni Botto di Castelnuovo Belbo

Scuola Primaria Buonarroti di Asti: classi 1A, 1B, 3A

Scuola Primaria Rio Crosio di Asti: classi 2A, 2B, 2D, 3C, 4A, 4

Scuola Primaria Gamba di San Giulio di San Damiano: classi IC, quarta

Scuola Prima di Motta di Costigliole: classe quinta

Scuola Secondaria di Primo Grado Martiri di Asti: classi 2E/s, 3E/s, 1B/s

Scuola Secondaria di Primo Grado Brofferio di Asti: classi 2B, 3D, 2C/s, 2E, 3E ,3B

Scuola Secondaria di Primo Grado Parini di Asti: classe 2C

Scuola Secondaria di Primo Grado di Mombaruzzo: classi prima, seconda e terza



Tra queste classi ne sono state selezionate una per ordine scolastico cui è andato un buono acquisto di importo maggiore: la Scuola dell’Infanzia Giovanni Botto di Castelnuovo Belbo, la classe IIA della Primaria Rio Crosio e la prima B/s della Martiri.

Il premio speciale di un cesto di prodotti agroalimentari, offerto da Asti Agricoltura Confartigianato e consegnato dalla direttrice Maria Grazia Baravalle, è stato assegnato agli alunni della classe prima C della Scuola Primaria Gamba di San Giulio di San Damiano.

Con l’archiviazione del successo del Bagna Cauda Day 2023 è arrivato il lancio all’edizione 2024, la dodicesima, che si svolgerà ancora in due weekend: 22, 23, 24 novembre e 29,30 novembre e 1 dicembre.