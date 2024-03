Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e il sindaco di Monale, Sergio Magnetti, hanno firmato l’accordo di programma che assegna al comune astigiano un contributo di 485 mila euro per la riqualificazione dell’impianto sportivo di Monale. L’intervento complessivo ammonta a 590 mila euro e il Comune interverrà con un cofinanziamento di 105 mila euro.

«Si tratta di un intervento molto importante per Monale – hanno dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e l’assessore alle Opere pubbliche, Marco Gabusi – Con questo contributo, potrà essere riqualificato l’impianto sportivo comunale, con il suo campo da tamburello un presidio aggregativo fondamentale per la comunità e le sue tradizioni. È questo il miglior modo per sostenere la crescita dei nostri comuni».

«Ringrazio la Regione per il prezioso contributo – ha commentato il sindaco di Monale, Sergio Magnetti – Questi fondi ci permetteranno di riqualificare l’impianto sportivo realizzando una serie di interventi molto importanti, a partire dalla sistemazione del campo da tamburello e degli spogliatoi, dalla realizzazione di campi da padel, beach volley e beach tennis, di un’area skate, oltre al rinnovamento dell’illuminazione a servizio del campo da calcetto e all’installazione di un impianto fotovoltaico con un punto di ricarica per bici elettriche».