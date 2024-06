Il costo dell’acquisto ha sempre rappresentato uno dei problemi più importanti dei macchinari da stampa: per sopperire, si può optare per il noleggio stampanti. Si tratta di una formula di noleggio operativo che permette di evitare l’acquisto di un plotter o di una stampante, operazione che richiederebbe l’investimento di una fetta più o meno consistente del capitale aziendale. Il problema è, fra l’altro, che la stampante è un bene strumentale che non sempre viene impiegato così spesso da rendere l’acquisto consigliabile e giustificato.

Il noleggio delle stampanti

Ecco spiegata la ragione per la quale il noleggio fotocopiatrici e stampanti Piemonte si configura come una soluzione conveniente dal punto di vista economico, oltre che pratica. In questo modo, infatti, le imprese evitano numerosi inconvenienti, e chi le gestisce ha l’opportunità di prendere decisioni azzeccate rispetto agli strumenti migliori per risparmiare tempo e favorire la produttività dei lavoratori. Il noleggio delle stampanti multifunzione, al pari del noleggio di pc e più in generale della locazione operativa di tutti i macchinari, mette i liberi professionisti e le aziende in condizione di poter beneficiare di vantaggi di carattere fiscale e gestionale; grazie a questa formula è possibile lavorare con dispositivi all’avanguardia e di qualità evitando di affrontare costi eccessivi.

Noleggio stampanti: ecco come funziona

Quando si parla di noleggio stampanti, si fa riferimento a una formula di locazione operativa che coinvolge un prodotto tecnologico che è al tempo stesso un bene strumentale. Il noleggio presuppone la sottoscrizione di un contratto fra il locatario e il locatore. Il locatario è il professionista o l’azienda che decide di affittare gli impianti versando un canone il cui importo, fisso e immutabile, è indicato nel contratto. Il locatore, invece, corrisponde a una società terza che ha la proprietà delle stampanti, le quali vengono – appunto – messe a disposizione per il noleggio. È il locatore ad avere la responsabilità del funzionamento degli strumenti.

Guida alla scelta

Sono numerosi i modelli di macchinari che vengono messi a disposizione dalle società di noleggio stampanti: ciò vuol dire che la locazione operativa può essere personalizzata in base alle necessità dei clienti. Di conseguenza le aziende hanno l’opportunità di decidere non solo il modello di stampante, ma anche il grado di innovazione tecnologica, la qualità del prodotto e la tipologia di stampa. Si può scegliere se noleggiare, per esempio, una stampante a laser monocromatica, una stampante in bianco e nero, una stampante a colori, una stampante multifunzione laser, una fotocopiatrice, una stampante a getto di inchiostro ad alta velocità, una stampante a getto di inchiostro tradizionale, una stampante multifunzione in bianco e nero o una stampante multifunzione a colori. Le stampe possono essere in A3, in A4 o in entrambi i formati.

La convenienza del noleggio

Il noleggio fotocopiatrici e stampanti Torino è una soluzione più che vantaggiosa dal punto di vista dei professionisti, delle piccole e medie imprese e delle aziende che non hanno intenzione di investire, e quindi impegnare, una parte di capitale per l’acquisto di un dispositivo che è senza dubbio utile ma che non può essere considerato indispensabile al pari di un server o di un pc. Come si è visto, con il noleggio non ci si deve preoccupare di numerose incombenze, come lo smaltimento dei toner o la manutenzione dell’impianto. Anche l’assistenza tecnica è sempre garantita e non richiede un esborso economico supplementare. Il servizio di noleggio risulta ideale per le Pmi che intendono velocizzare e semplificare la gestione delle stampe e dei macchinari che vengono usati per effettuarle. Infatti, il contratto di locazione operativa include un solo pacchetto nel quale sono già previsti tutti i costi.

Il canone fisso

All’interno del contratto di noleggio della stampante viene stabilita la frequenza periodica con la quale deve essere effettuato il pagamento, che comunque in genere ha una cadenza mensile. L’abbonamento include i costi di installazione e di configurazione della stampante, il servizio di assistenza tecnica specifica e lo smaltimento dei toner, ma anche la sostituzione delle cartucce e la riparazione delle macchine se necessaria. In più, il noleggio permette di avere sempre a disposizione modelli di ultima generazione, che magari propongono la stampa a freddo o altre tecnologie sostenibili.