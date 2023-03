L’ospedale Cardinal Massaia di Asti si conferma nella classifica dei migliori ospedali del mondo redatta ogni anno dalla rivista statunitense Newsweek, i World’s Best Hospitals.

La ricerca prende in considerazione oltre 2.300 strutture in 28 paesi a livello globale, fra Europa, Nord e Sud America, Asia, Oceania. Sono state stilate due graduatorie, una complessiva con i migliori 250 ospedali a livello mondiale (https://www.newsweek.com/rankings/worlds-best-hospitals-2023) e una per ogni singola nazione (qui quella dell’Italia: https://www.newsweek.com/rankings/worlds-best-hospitals-2023/italy).

Come negli ultimi due anni, il Cardinal Massaia è al 4° posto per le strutture del Piemonte – la prima fuori Torino – e figura al 58° posto fra gli ospedali italiani.

La classifica si basa su diversi indicatori: sono stati interpellati 80.000 fra medici, operatori sanitari, direttori di ospedali attraverso un sondaggio online; sono stati analizzati i risultati delle indagini sulle esperienze dei pazienti; sono stati raccolti i dati di misurazione delle qualità delle prestazioni.

“Non possiamo che essere contenti per questo riconoscimento – sottolinea il Direttore Generale Asl AT Flavio Boraso – che anche quest’anno colloca l’Ospedale di Asti fra le eccellenze della sanità piemontese e nazionale. È la conferma della qualità della sanità astigiana e una risposta a chi parla di de-potenziamento: gli astigiani possono avere piena fiducia nell’Ospedale e nel lavoro dei nostri professionisti”.