Si parlerà di Cronicità venerdì 12 ottobre dalle 14 alle 18 presso l’Ospedale Cardinal Massaia di Asti, nel convegno “La Sfida delle Cronicità”, alla presenza dell’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Antonio Saitta, del Vice Presidente del Consiglio regionale, Angela Motta e del Direttore Generale ASL Asti, Mario Alparone.

Afferma Alparone “Il futuro della Sanità è la rete che deve ruotare attorno al paziente dalla prevenzione, alla programmazione, sino al follow-up senza lasciare zone buie con approccio di totale presa in carico.” Il pomeriggio sarà l’occasione per presentare nuovi modelli di gestione dei malati cronici e degli anziani in una logica di rete che preveda la sinergia tra i diversi attori del territorio.