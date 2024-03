Lunedì prossimo tappa piemontese per “InsiemEnergia”, il ‘giro dell’Italia’ per promuovere le Comunità energetiche rinnovabili. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Gestore dei Servizi Energetici e Unioncamere saranno a Torino per raccontare la rivoluzione delle CER attraverso un evento che vuole affermare su larga scala un modello innovativo e sostenibile per la diffusione delle energie rinnovabili e dell’autoproduzione e autoconsumo di energia. L’appuntamento è per il 18 marzo al Circolo dei lettori (via Bogino, 9 – Sala Grande), a partire dalle 9.30. Interverrà il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto.

“InsiemEnergia” intende diffondere, con un tour che si svilupperà nei prossimi mesi in tutte le Regioni e Province autonome, le novità del decreto di incentivazione delle CER: una tariffa incentivante e un contributo a fondo perduto per dare un’opportunità di sviluppo sostenibile in tutte le realtà italiane, in particolar modo per i comuni sotto i cinquemila abitanti, dove si possono cumulare le due modalità di incentivazione. Il Piemonte si rivela terra fertile per questa innovazione del sistema energetico ed è in testa tra le Regioni per richieste di autorizzazione di CER.

Aprono la giornata i saluti istituzionali del Presidente Camera di commercio di Torino e Vice Presidente Unioncamere Piemonte Dario Gallina. Previsti gli interventi dell’Assessore regionale all’Ambiente, energia, ricerca e Innovazione Matteo Marnati e del sindaco di Torino Stefano Lo Russo. Conclude la parte dei saluti istituzionali l’intervento del Presidente del GSE, Paolo Arrigoni.

Ad introdurre la sessione tecnica dei lavori sarà il Direttore generale competitività ed efficienza energetica del MASE Alessandro Noce, cui seguirà l’intervento di Davide Di Giuseppe, Responsabile Funzione Autoconsumo e Comunità Energetiche GSE, che illustrerà quadro normativo e opportunità delle CER. Antonio Romeo, Direttore generale Dintec – Unioncamere, illustrerà il percorso per la loro costituzione, mentre Don Michele Porcelluzzi, dell’Ufficio Problemi Giuridici della CEI, parlerà del ruolo delle CER nella sfida sociale.

Stefania Crotta, Direttore Ambiente, Energia, Territorio della Regione Piemonte, mostrerà la situazione delle CER sul territorio regionale, mentre Claudia Traina (Compagnia di S.Paolo, Responsabile iniziative ambito energia) farà un focus sull’impegno della Fondazione a sostegno delle Comunità Energetiche, con riferimento particolare all’impatto sociale. Guido Cerrato, Dirigente Area Sviluppo del territorio e Regolazione del Mercato, Camera di commercio di Torino, racconterà invece il progetto CERTo.

Il Ministro Pichetto tirerà le fila del convegno, inquadrando il ruolo delle CER nella sfida energetica. Dalle 12.30 alle 13.30 è previsto uno spazio per domande in tema di Comunità Energetiche. Dopo la sessione mattutina, alle 14.30, il GSE metterà a disposizione degli enti locali e delle imprese uno sportello informativo per approfondire i servizi relativi alle CER, agli incentivi per l’efficienza energetica e alle misure PNRR.

L’obiettivo del tour “InsiemEnergia” è far crescere la consapevolezza tra tutti gli attori istituzionali, sociali ed economici delle potenzialità di uno strumento innovativo quale è quello dell’autoproduzione e autoconsumo di comunità. Si tratta di una soluzione che garantisce un abbattimento dei costi e dell’impatto ambientale, una maggiore sicurezza nelle forniture e il superamento della povertà energetica, favorendo allo stesso tempo la diffusione delle fonti rinnovabili e il rispetto degli obiettivi di decarbonizzazione.