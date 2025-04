Ieri la garante della persone detenute Stefania Sterpetti, medico in pensione di 67 anni, ha annunciato di aver rinunciato all’incarico dopo le polemiche scoppiate in seguito alla sua nomina.

Sulla decisione intervengono i Giovani Astigiani:

“Apprendiamo delle dimissioni della Garante dei detenuti del Comune di Asti, la dott.ssa Sterpetti, da poco votata a maggioranza dal Consiglio comunale – scrivono -. Cogliamo l’occasione per riportare all’attenzione un fatto già noto, tra i candidati alla carica di Garante vi era anche il dott. Luca Tomatis, che aveva regolarmente presentato il proprio curriculum. Già allora, il nostro gruppo consiliare aveva apertamente sostenuto la sua candidatura in sede di Consiglio, esprimendo 2 voti a suo favore.

Alla luce degli sviluppi recenti, ribadiamo con convinzione il nostro sostegno a Luca Tomatis, un giovane serio, preparato e animato da un profondo impegno sociale. Il suo lavoro di assistente sociale rappresenta per lui una vera e propria vocazione, che va ben oltre l’orario d’ufficio. Si dedica con costanza e passione alle persone in condizione di svantaggio, con spirito di servizio ed empatia.

Il dott. Tomatis ha conseguito un master in mediazione penale minorile.

Nel suo percorso accademico ha elaborato una tesi sulla figura della Garante dei detenuti della città di Alessandria, una giovane professionista come lui, a conferma di un interesse autentico e approfondito verso questo ruolo e le sue responsabilità.

Nel suo lavoro quotidiano si occupa di tutela dei minori e segue frequentemente persone che hanno scontato una pena detentiva, che stanno affrontando misure alternative alla detenzione o che presentano pendenze penali.

Queste esperienze gli hanno permesso di comprendere a fondo non solo la complessità del ruolo di Garante, ma anche la sensibilità e l’equilibrio che esso richiede. È vero che Luca Tomatis si era candidato alle elezioni comunali nella lista “I Giovani Astigiani”, ma riteniamo fermamente che ciò non debba in alcun modo precludere la possibilità di ricoprire un ruolo tanto delicato e importante. La sua preparazione professionale e, la sua statura umana, lo rendono una figura adatta al di là di qualsiasi appartenenza politica. Per questo motivo rivolgiamo un appello all’intero Consiglio Comunale, senza distinzioni di parte, affinché si possa sostenere insieme la candidatura del dott. Luca Tomatis”.