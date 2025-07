Anche ad Asti, come nel resto del Piemonte, sabato 5 luglio prenderà ufficialmente il via la stagione dei saldi estivi, che durerà ottanta giorni, fino a sabato 30 agosto, garantendo ai consumatori un periodo ampio per approfittare delle offerte.

Un’occasione interessante per chi vuole rinnovare il proprio guardaroba: la maggior parte dei negozi proporrà sconti su capi estivi come t-shirt, costumi, sandali e abiti leggeri, ma non mancheranno ribassi su scarpe, borse e articoli per la casa.

Nei 30 giorni antecedenti l’avvio, vale a dire da inizio giugno, è vietata qualsiasi promozione sugli stessi articoli destinati ai saldi, in ossequio alla normativa regionale piemontese.

I ribassi prevedono sconti dal 30% al 70% e rimangono invariate e valide in tutta Italia le regole di base per saldi chiari e sicuri, che assicurano la possibilità di effettuare cambi, di pagare tramite carta di credito o debito e che obbligano i negozianti a indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale di ogni capo.

Consigli per acquisti etici e intelligenti

Non resta quindi che giocare d’astuzia e seguire alcuni, semplici consigli per fare acquisti oculati. Per non comprare capi inutili, che non vi servono o che avete già, sepolti nell’armadio, un check prima degli acquisti è d’obbligo. Prendetevi il tempo per riordinare e fare spazio, decidere cosa conservare e di cosa sbarazzarvi. Non bisogna per forza buttare le cose che non vi piacciono o non utilizzate più ma sono ancora in buono stato: si possono donare alle associazioni di beneficenza, rivendere su app come Vinted, che permettono di acquistare capi e accessori usati, o portare a eventi di scambio di abiti come quelli organizzati ad Asti da Slow Fashion.

Anche pianificare è molto utile: prima di immergervi nello shopping, fate una lista di ciò di cui avete bisogno, per non farvi prendere dall’acquisto compulsivo. Una ricerca preventiva sui prezzi dei prodotti desiderati prima dell’inizio dei saldi può aiutare a valutare l’effettiva convenienza degli sconti offerti. In alcuni casi, si possono trovare offerte migliori durante l’anno, quindi è sempre bene fare un confronto.

Infine, anche se gli sconti possono essere allettanti, non trascurate la qualità. Investire in prodotti di buona qualità durante i saldi è un modo intelligente per risparmiare a lungo termine, in capi che non passeranno di moda l’inverno successivo, ed è una scelta di rispetto verso il pianeta e i lavoratori del settore.

Elena Fassio