Ad Asti, da qualche anno, tra le iniziative della Giornata della Donna spicca la “Asti in Rosa”, camminata benefica organizzata dalla Lilt con la collaborazione del Coni, il patrocinio di Comune e Provincia e il sostegno di numerose associazioni. E nel 2025 la “Asti in Rosa” sarà effettuata proprio nella Giornata della Donna, sabato 8 marzo. Il programma e lo slogan (“Aiutaci ad Aiutare”) sono stati presentati nella sede della Lilt dal vicepresidente Gianni Miroglio (noto gastroenterologo), dalla referente Cristina Gavazza, dalla delegata provinciale del Coni Lavinia Saracco e dall’assessore ai Servizi Demografici Giovanni Boccia. Quest’anno si torna a camminare in città, attraversando i parchi. Ritrovo alle 14 nel piazzale dello stadio “Censin Bosia” dove musica e balli accoglieranno i partecipanti grazie ai contributi di Alter Ego, Step Up, Danza Val Rilate e degli studenti di una Media dell’Ic. 1.

Nel piazzale dello stadio potranno essere effettuate le ultime iscrizioni al costo di 10 euro; la partenza sarà data alle 15. Percorso: Parco Bramante, via Don Orione, corso Dante, via Conte Verde, via Bonifacio Rotario, via Beatrice di Savoia, Parco Rio Crosio, corso XXV Aprile, Giardini Milite Ignoto, piazza Lugano, Bosco dei Partigiani, piazza Vittorio Veneto, corso Dante, via Petrarca e rientro nel piazzale dello stadio, dove sono previsti altri intrattenimenti.

Ci si può iscrivere alla sede della Lilt in via Bonzanigo 32 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12,30, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18,30. All’atto dell’iscrizione sarà consegnato un cappellino rosa, simbolo della camminata di quest’anno e fornito dalla Erea PlayAsti. Cristina Gavazza si è raccomandata di privilegiare le preiscrizioni per evitare lunghi tempi d’attesa allo stadio. Anche quest’anno l’acqua sarà fornita dalla Coldiretti di Asti. La sistemazione dei parchi è stata affidata agli Alpini mentre sul percorso, a “vegliare” sul serpentone rosa, ci saranno anche i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il ricavato sarà devoluto alla Lilt per potenziare la sua attività e le sue iniziative: prevenzione oncologica attraverso esami diagnostici. In particolare, la somma raccolta servirà l’acquisto di un videodermatoscopio per le visite di prevenzione del melanoma.

La “Asti in Rosa” sarà effettuata anche in caso di pioggia.

Antonella Laurenti