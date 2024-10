Il veneto Cristiano Luigi Gaggion è il nuovo presidente di Confartigianato Dolciario. Ad affiancarlo e a completare il consiglio nazionale: Nicola Giotti, Antonio Fragomeni. Paolo Michetti, Giorgio Venudo, Massimo Rivoltini, Barbara Serrani, Massimo Peruzzi, Claudio Commissari e Alessandro Del Trotti, noto maestro pasticciere dell’Astigiano, con laboratorio e punto vendita all’ombra del castello di Costigliole d’Asti.

Le prime parole del neo presidente hanno riportato al coinvolgimento di tutti i dirigenti, alla partecipazione e al confronto per lo sviluppo di strategie e azioni. Condivisione delle decisioni per supportare un settore ad alta artigianalità composto da mestieri che coprono una vasta e varia gamma di prodotti, di norme e di problematiche. Condivisione e coinvolgimento facilitati

assai dal rapporto di stima reciproca e conoscenza, non solo professionale, tra Gaggion e Del Trotti, da tempo “compagni di avventure” a rappresentare la qualità dolciaria italiana in importanti eventi, fiere e manifestazioni, fino a presenze televisive nazionali. Consapevoli e convinti ambedue che le imprese artigiane del settore dolciario, e di quello più ampio dell’alimentare, siano una parte importante dell’economia nazionale e di quelle locali e rappresentano, con i loro prodotti, un valore aggiunto molto apprezzato anche in chiave turistica, tanto da essere spesso uno dei motivi di scelta della destinazione da parte dei

visitatori. Imprese e prodotti che sono l’espressione del radicamento nel territorio, geografico e culturale, portatori di importanti elementi intangibili: informazioni, cultura, storia, saperi, tradizioni.

Fattori su cui alla Pasticceria Dolce Vita di Del Trotti si lavora da tempo, per trasformare la sua alta pasticceria in elemento distintivo di attrazione territoriale.