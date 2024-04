Doppio impegno in casa Asti Nuoto nel fine settimana appena trascorso: gli esordienti infatti si sono cimentati nella quarta tappa CSI del Memorial Filippini a Novara mentre una rappresentanza della Categoria Ragazzi ha completato le formazioni maschili e femminili del Team Dimensione Nuoto per il Campionato a Squadre, a Torino presso il Palanuoto.

Torino:

Stefano Cannella, Filippo Ponassi, Egle Pintimalli e Flavio Ruotolo: questi i quattro Categoria Ragazzi schierati domenica per le formazioni maschili e femminili del TDN per un totale di 13 prove individuali.

Per Stefano Cannella ed Egle Pintimalli, reduci dai Criteria nazionali giovanili, prestazioni più che discrete con i primati personali del primo (50 stile 25.75 e 100 stile 55.04 oltre a due buone prove di staffetta) e riscontri incoraggianti della seconda impegnata in 100 e 200 dorso (1.10.57 /2.32.75) oltre ai nuovi personali nei 200 farfalla (2.39.61) e 200 misti (2.38.16).

Per Flavio Ruotolo ottima apparizione “lanciata” nella staffetta mista, frazione rana (1.08.86) e per Filippo Ponassi primato personale nei 100 dorso (1.03.51) ribadito anche nella staffetta mista.

Novara:

Nonostante qualche assenza, 29 galletti, appartenenti principalmente alle Categorie Esordienti B ed A, più un ristretto gruppo di Categoria, ha preso parte alla 4° tappa del Trofeo Davide Filippini, organizzato dal CSI Piemonte.

Questo percorso, che ATN ha scelto di affrontare sempre attraverso viaggi in bus, aiuta sempre di più i bambini a vivere esperienze di autonomia e cementifica i legami e la coesione.

Nel complesso si è visto un gruppo unito e in crescita tecnica, ormai entrato nello spirito agonistico con le giuste dosi di serenità e determinazioni.

Risultati

Acchiddu 50 Do Sq., 50 SL 39.78

Amerio 100 Do 1.28.47 (3°), 50 SL 34.70

Bizau 50 Do 50.44, 50 SL 45.71

Bova 50 Do 48.31, 50 SL 37.94

Bovero 50 Ra 47.68, 50 SL 39.48

Cannoni 100 Do 1.45.88, 50 SL 37.37.76

Capuano G.L. 50 Fa 45.62, 50 SL 36.01

Castagnaro 100 Do 1.58.95, 50 SL 49.47

D’Abramo 50 Do 46.66 (2°), 50 SL 40.47 (3°)

Faccini 100 Do 1.27.63 (3°), 50 SL 34.13

Fassina 100 Do 1.34.91, 50 SL 33.76

Ferreira 100 Do 2.02.38, 50 SL 46.81

Fogliati 50 Do 1.0058, 50 SL 54.81

Gabrieli 50 Do 4333, 50 SL 40.44

Hoxha 50 SL 43.81

Maggiore 100 Do 1.40.04, 50 SL 37.45

Merlo 50 Fa 36.92, 50 SL 32.18

Morra 100 Do 47.17, 50 SL 36.74

Nasi 100 Do 1.49.82, 50 SL 41.43

Piazzo 100 Do 1.42.55, 50 SL Sq.

Pisicchio 50 SL 50.44

Pozzato 100 Do 1.34.42, 50 SL 33.78

Proca 50 Fa 37.29, 50 SL 30.30 (2°)

Rinaldi 50 Do 56.44, 50 SL 47.53

Risso 50 Do 49.31, 50 SL 39.43

Torretta 50 Do 53.46, 50 SL 46.17

Trapani 50 Do 46.94, 50 SL 39.10 (3°)

Trotti 50 Ra 47.11, 50 SL 37.33

Vinotti 50 Do 1.01.51, 50 SL 1.04.20