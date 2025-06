Si è svolta martedì 24 giugno, presso gli impianti sportivi di Via Gerbi (piscina, campo di atletica e poligono) la fase regionale del Trofeo Coni di Pentathlon Moderno, alla quale hanno preso parte diciotto atleti piemontesi provenienti da Asti e da Torino.

La novità di quest’anno era rappresentata dalla prova di laser run, invece della semplice corsa degli anni passati, che è stata effettuata dopo la tradizionale gara di nuoto.

In campo femminile podio tutto astigiano con il successo di Giulia Secci, davanti a Giorgia Gennaro e a Sofia Giacomini; in campo maschile vittoria per l’astigiano Filippo Rubino davanti al torinese Alessandro Beggio, terzo posto per Sisto Borgnino, anche lui astigiano. I primi due classificati e le prime due classificate si sono qualificate per la finale nazionale in programma a fine settembre a Lignano Sabbiadoro.

A premiare i vincitori è stato Luigi Venturino, delegato del Piemonte.

Di seguito le classifiche complete:

Femminile

1. Secci Giulia

2. Gennaro Giorgia

3. Giacomini Sofia

4. Cardamone Maria Vittoria

5. Formaini-Marioni Bianca

6. Arri Matilde

7. Peretti Alice

Maschile

1. Rubino Filippo

2. Beggio Alessandro

3. Borgnino Sisto

4. Driessen Matteo

5. Severgnini Matteo

6. Ouhammou Nassim

7. Centola Edward

8. Pagnone Lodovico

9. Faraci Nicolò

10. Cerrano Mattia

11. Meloni Alex